САП обжаловала меру пресечения Чернышову и его оставление в должности

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет обжаловать меру пресечения вице-премьер-министру — министру национального единства Алексею Чернышову, который подозревается в злоупотреблении служебным положением и получении взятки. САП также будет добиваться его отстранения от должности.

Об этом рассказала пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии Суспільному.

САП обжаловала меру пресечения Чернышову

По ее словам, прокуроры 7 июля обжаловали в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда решение первой инстанции, которая оставила Алексея Чернышова в должности министра национального единства.

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Кроме того, еще на прошлой неделе САП обжаловала меру пресечения — 120 млн грн залога, которые уже внесены. Заседание по этой апелляции назначили на 7 августа.

Постолюк сказала, что САП будет добиваться, чтобы Алексея Чернышова обязали сдать паспорта для выезда из страны, ограничили в передвижении по Киеву и области, а также одели электронный браслет.

2 июля ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства САП об отстранении Алексея Чернышова на два месяца от должности вице-премьер-министра, министра национального единства.

13 июня Чернышову объявили подозрение в злоупотребление служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере по делу о незаконной передаче земли в Киеве под жилую застройку.

27 июня ВАКС избрал меру пресечения — залог в 120 млн грн, который был полностью внесен 2 июля.

Источник : Суспільне

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