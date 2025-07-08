САП обжаловала меру пресечения Чернышову и его оставление в должности
Специализированная антикоррупционная прокуратура будет обжаловать меру пресечения вице-премьер-министру — министру национального единства Алексею Чернышову, который подозревается в злоупотреблении служебным положением и получении взятки. САП также будет добиваться его отстранения от должности.
Об этом рассказала пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии Суспільному.
САП обжаловала меру пресечения Чернышову
По ее словам, прокуроры 7 июля обжаловали в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда решение первой инстанции, которая оставила Алексея Чернышова в должности министра национального единства.
Кроме того, еще на прошлой неделе САП обжаловала меру пресечения — 120 млн грн залога, которые уже внесены. Заседание по этой апелляции назначили на 7 августа.
Постолюк сказала, что САП будет добиваться, чтобы Алексея Чернышова обязали сдать паспорта для выезда из страны, ограничили в передвижении по Киеву и области, а также одели электронный браслет.
2 июля ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства САП об отстранении Алексея Чернышова на два месяца от должности вице-премьер-министра, министра национального единства.
13 июня Чернышову объявили подозрение в злоупотребление служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере по делу о незаконной передаче земли в Киеве под жилую застройку.
27 июня ВАКС избрал меру пресечения — залог в 120 млн грн, который был полностью внесен 2 июля.