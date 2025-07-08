Сырский об атаках на Украину: РФ за месяц в 1,6 раза увеличило количество ракет и дронов
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский на своей странице в Facebook сообщил, что за месяц РФ в 1,6 раза увеличила количество ракет и дронов, которые атаковали Украину. В то же время Силы обороны поразили около 4 тыс. целей.
Сырский об актуальных задачах Сил обороны
— Российский агрессор пытался разбалансировать нашу оборону, увеличивал интенсивность и количество ударов, стремился растянуть линию боевого столкновения, — отметил главнокомандующий.
По его словам, задачей Сил обороны была стабилизация обстановки и сдерживания врага на угрожающих направлениях – прежде всего Северослобожанском, Добропольском, Покровском и Новопавловском, где армия РФ сосредотачивает свои основные усилия.
Как заявил Сырский, враг последовательно увеличивает количество личного состава, наращивает производство ракет и дронов.
— Следовательно, мы вынуждены прибегать к симметричным и асимметричным ходам, искать новые тактические и технологические решения для противодействия оккупантам, — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Статистика пораженных целей
По словам Сырского, украинские воины храбро сдерживают наступательные попытки врага, точно уничтожают личный состав и технику россиян, наносят эффективные удары по военным и логистическим целям агрессора в глубине территории РФ, последовательно ослабляют его производственный потенциал.
В течение июня защитники Украины выполнили 115 огневых задач по направлению DeepStrike. Артиллерия поразила 2864 целых врага.
Показатели возврата из СОЧ
— Война с таким врагом требует проведения мобилизации и рекрутинга. Главное на этом пути — обеспечить нормальное отношение к людям и надлежащую подготовку, — сказал он.
В то же время, подчеркнул Сырский, фиксация роста показателей возврата из СОЧ в это время обнадеживает.
Генерал добавил, что учитывая нестабильность международной ситуации, нужно искать новые способы получения и приобретения вооружений и военной техники, расширение возможности ее ремонта, модернизации дополнительных элементов защиты.
— Неизменное требование – развитие направления ударных дронов, которые компенсируют часть номенклатуры артиллерийских снарядов. Впереди – новый сложный месяц войны, — подчеркнул главнокомандующий.
Источник: Александр Сырский
Фото: Александр Сырский