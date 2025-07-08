Сырский об атаках на Украину: РФ за месяц в 1,6 раза увеличило количество ракет и дронов

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский на своей странице в Facebook сообщил, что за месяц РФ в 1,6 раза увеличила количество ракет и дронов, которые атаковали Украину. В то же время Силы обороны поразили около 4 тыс. целей.

Сырский об актуальных задачах Сил обороны

— Российский агрессор пытался разбалансировать нашу оборону, увеличивал интенсивность и количество ударов, стремился растянуть линию боевого столкновения, — отметил главнокомандующий.

По его словам, задачей Сил обороны была стабилизация обстановки и сдерживания врага на угрожающих направлениях – прежде всего Северослобожанском, Добропольском, Покровском и Новопавловском, где армия РФ сосредотачивает свои основные усилия.

Как заявил Сырский, враг последовательно увеличивает количество личного состава, наращивает производство ракет и дронов.

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— Следовательно, мы вынуждены прибегать к симметричным и асимметричным ходам, искать новые тактические и технологические решения для противодействия оккупантам, — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Статистика пораженных целей

По словам Сырского, украинские воины храбро сдерживают наступательные попытки врага, точно уничтожают личный состав и технику россиян, наносят эффективные удары по военным и логистическим целям агрессора в глубине территории РФ, последовательно ослабляют его производственный потенциал.

В течение июня защитники Украины выполнили 115 огневых задач по направлению DeepStrike. Артиллерия поразила 2864 целых врага.

Показатели возврата из СОЧ

— Война с таким врагом требует проведения мобилизации и рекрутинга. Главное на этом пути — обеспечить нормальное отношение к людям и надлежащую подготовку, — сказал он.

В то же время, подчеркнул Сырский, фиксация роста показателей возврата из СОЧ в это время обнадеживает.

Генерал добавил, что учитывая нестабильность международной ситуации, нужно искать новые способы получения и приобретения вооружений и военной техники, расширение возможности ее ремонта, модернизации дополнительных элементов защиты.

— Неизменное требование – развитие направления ударных дронов, которые компенсируют часть номенклатуры артиллерийских снарядов. Впереди – новый сложный месяц войны, — подчеркнул главнокомандующий.

Источник: Александр Сырский

Фото: Александр Сырский

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