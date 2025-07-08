Жили под давлением окупантов: Украина вернула с ВТО еще семерых детей

Украина вернула еще семерых детей от 6 до 17 лет с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщила советница руководителя Офиса президента Дарья Заровна.

Украина вернула детей из оккупации

Операция прошла в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA. По словам Заровной, эти дети долгое время находились под давлением оккупационных властей: семьи принуждали к принудительной паспортизации, угрожали родителям, ограничивали свободу передвижения, а дети были лишены украинского образования и нормального доступа к медицине.

Сейчас смотрят

– Теперь эти дети дома. Они смогут учиться на украинском языке, жить в безопасности и строить свое будущее в свободной Украине, — подчеркнула Заровна.

Она поблагодарила команду Офиса омбудсмана и международных партнеров, которые помогли в освобождении семей.

Напомним, во время переговоров в Стамбуле украинская делегация передала представителям РФ список, в котором указывались фамилии почти 400 детей, незаконно вывезенных из Украины.

Российская сторона предложила обсуждать возвращение к десяти детям, сообщил президент Владимир Зеленский.

Президент отметил пренебрежительное отношение российской стороны к гуманитарной теме.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.