Хотели вывезти секретные документы по ракетам Нептун: СБУ задержала шпионов из Китая
В Киеве задержали двух шпионов из Китая, которые пытались вывезти секретные документы, связанные с украинским ракетным комплексом Нептун.
Китайские шпионы хотели украсть документацию по ракетам Нептун
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве двух граждан Китайской Народной Республики за попытку нелегального вывоза секретных документов об украинском ракетном комплексе РК-360МЦ Нептун.
Уникальное вооружение предназначено для огневого поражения всех видов боевых и десантных кораблей, именно так был уничтожен флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер Москва.
Расследование установило, что задержанные были членами одной семьи. 24-летний сын, бывший студент одного из технических вузов столицы, остался в Украине после отчисления в 2023 году за академическую неуспеваемость.
Отец, который постоянно проживал в Китае, периодически наведывался в Украину, чтобы координировать деятельность сына.
По информации СБУ, молодой человек пытался получить техническую документацию по производству ракет Нептун, для чего хотел завербовать украинца, причастного к новейшим военным разработкам.
Китайського шпиона разоблачили во время передачи документов. Затем задержали его отца, который должен был передать информацию спецслужбам КНР.
Во время обысков у фигурантов были изъяты мобильные телефоны с доказательствами шпионской деятельности.
На основании собранных доказательств следователи сообщили им о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины.