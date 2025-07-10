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Виктория Яснопольская, журналист
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Норвежская компания-производитель устойчивых к РЭБ технологий открывает филиал в Украине

філія норвезької компанії в Україні
Фото: Минобороны

Норвежская оборонная компания Radionor Communications планирует открыть филиал в Украине.

Об этом шла речь во время переговоров генерального директора Radionor Communications Раймонда Сёдерхолма с заместителем министра обороны Украины Валерием Чуркиным.

Radionor Communications откроет филиал в Украине

Radionor является давним поставщиком устойчивых средств радиоэлектронной борьбы и коммуникационных технологий для Сил обороны Украины.

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Во время встречи стороны обсудили новые вызовы по использованию беспилотников на передовой и пути их преодоления, в частности, перспективы создания сервисного центра продукции Radionor в Украине.

Раймонд Седерхолм отметил, что потребность в устойчивых к радиоэлектронной борьбе коммуникационных технологиях, особенно в беспилотных операциях в Украине, острая.

— Нашей целью является улучшить возможности беспилотных летательных аппаратов и помочь украинской армии в обучении их использованию, – сказал Седерхолм.

Со своей стороны Валерий Чуркин подчеркнул, что наличие представительства компании на территории Украины упростит обслуживание ее продукции, позволит профессионально научить этому украинских военных, а значит, сделает использование этих видов оружия максимально эффективным.

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Источник: Минобороны

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Война в УкраинеДрониМіноборони УкраїниНорвегия
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