Норвежская компания-производитель устойчивых к РЭБ технологий открывает филиал в Украине
Норвежская оборонная компания Radionor Communications планирует открыть филиал в Украине.
Об этом шла речь во время переговоров генерального директора Radionor Communications Раймонда Сёдерхолма с заместителем министра обороны Украины Валерием Чуркиным.
Radionor Communications откроет филиал в Украине
Radionor является давним поставщиком устойчивых средств радиоэлектронной борьбы и коммуникационных технологий для Сил обороны Украины.
Во время встречи стороны обсудили новые вызовы по использованию беспилотников на передовой и пути их преодоления, в частности, перспективы создания сервисного центра продукции Radionor в Украине.
Раймонд Седерхолм отметил, что потребность в устойчивых к радиоэлектронной борьбе коммуникационных технологиях, особенно в беспилотных операциях в Украине, острая.
— Нашей целью является улучшить возможности беспилотных летательных аппаратов и помочь украинской армии в обучении их использованию, – сказал Седерхолм.
Со своей стороны Валерий Чуркин подчеркнул, что наличие представительства компании на территории Украины упростит обслуживание ее продукции, позволит профессионально научить этому украинских военных, а значит, сделает использование этих видов оружия максимально эффективным.