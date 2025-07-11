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Виктория Яснопольская, журналист
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Почти на 25 млн грн переплаты за древесину: разоблачен военный с Черниговщины

закупав деревину за шахрайської схемою
Фото: ГБР

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира одной из воинских частей Черниговской области, который нанес ущерб государству на 25 млн грн при закупке лесоматериалов.

Схема с закупкой древесины в Черниговской области

Как выяснилось в ходе расследования, чиновник приобрел древесину у частной киевской фирмы, несмотря на наличие более выгодных предложений, в частности от государственных предприятий.

Кроме того, в документах было указано, что материалы должны поставляться в район боевых действий на расстояние около 800 км, что значительно увеличивало стоимость доставки.

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На самом же деле древесину поставили в Черниговскую область из этого же региона, а также из Сумской и Киевской областей.

— Из-за фиктивного завышения расстояния и стоимости транспортировки государство переплатило миллионы гривен, — говорится в сообщении.

К тому же, по предварительным данным, чиновник мог получить взятку за заключение договора именно с этой фирмой.

Согласно заключению судебной экономической экспертизы, общая сумма убытков составляет почти 25 млн грн.

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Источник: ГБР

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