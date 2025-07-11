Почти на 25 млн грн переплаты за древесину: разоблачен военный с Черниговщины
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении заместителю командира одной из воинских частей Черниговской области, который нанес ущерб государству на 25 млн грн при закупке лесоматериалов.
Схема с закупкой древесины в Черниговской области
Как выяснилось в ходе расследования, чиновник приобрел древесину у частной киевской фирмы, несмотря на наличие более выгодных предложений, в частности от государственных предприятий.
Кроме того, в документах было указано, что материалы должны поставляться в район боевых действий на расстояние около 800 км, что значительно увеличивало стоимость доставки.
На самом же деле древесину поставили в Черниговскую область из этого же региона, а также из Сумской и Киевской областей.
— Из-за фиктивного завышения расстояния и стоимости транспортировки государство переплатило миллионы гривен, — говорится в сообщении.
К тому же, по предварительным данным, чиновник мог получить взятку за заключение договора именно с этой фирмой.
Согласно заключению судебной экономической экспертизы, общая сумма убытков составляет почти 25 млн грн.