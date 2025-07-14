єЯсла: в Украине введут новую социальную помощь родителям

Украинское правительство одобрило внедрение новой государственной программы єЯсла, которая дает родителям выбор – вернуться на работу или продолжить уход за ребенком до трех лет.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров 14 июля.

єЯсла: что это за программа

Правительство утвердило внедрение в Украине новой государственной программы єЯсла.

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— Внедряем программу єЯсла. После того как ребенку исполнится год, родители будут иметь выбор: вернуться на работу или воспитывать ребенка до трех лет, — отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что финансовая поддержка от государства будет предоставляться независимо от решения, которое примут родные ребенка.

Если родители возвращаются на работу после достижения ребенком одного года, они могут рассчитывать на 8 тыс. грн ежемесячно.

Эти средства можно направить на оплату услуг, например частный детский сад или няню.

Второй вариант предусматривает сохранение за мамой или папой уплаты единого социального взноса до трехлетия малыша.

Таким образом, программа єЯсла призвана не только снять финансовое бремя с семей, но и обеспечить реальный выбор между профессиональной реализацией родителей и полноценным уходом за ребенком.

Денис Шмыгаль также напомнил, что правительство будет продолжать реализовывать программу Пакет малыша в двух форматах: в виде натуральной помощи или денежной компенсации в размере более 7,5 тыс. грн.

Кроме того, по инициативе президента одобрена новая социальная выплата Пакет школьника, которая предусматривает 5 тыс. грн для приобретения необходимых школьных принадлежностей.

Это означает, что даже в условиях военного положения Украина продолжает заботиться о детях, семьях и своем будущем.

Информацию о новых правительственных инициативах, сроках и процедуре предоставления денежной помощи должно объявить Министерство социальной политики.

Источник : Правительственный портал

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