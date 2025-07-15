$12 тыс. за помощь в уклонении от мобилизации: адвокат из Днепра предстанет перед судом
В Днепре после завершения расследования перед будут судить адвоката из Днепра, который за $12 тыс. обещал помощь в уклонении от мобилизации.
Адвокат из Днепра помогал уклониться от мобилизации: подробности
Как сообщили в ГБР, житель Днепра обратился к адвокату за консультацией о способах уклонения от службы в армии.
Адвокат сразу начал демонстрировать свои якобы связи среди должностных лиц ТЦК и правоохранителей и предложил полный пакет услуг за $12 тыс.
За эти деньги он пообещал клиенту фиктивную госпитализацию в одно из медицинских учреждений, изготовление необходимых документов для снятия с воинского учета, организацию выезда за границу без препятствий и «лишних вопросов» на блокпостах.
ГБР задержало адвоката во время передачи всей суммы.
Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Адвокату грозит лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.
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