От первой схватки до появления малыша: сколько длились самые быстрые роды

Роды для большинства женщин — сложный и изнурительный процесс, который обычно длится часами.

Однако бывают случаи, которые нарушают все представления о норме. Стремительные или молниеносные роды, которые длятся от нескольких минут до считанных секунд, — это редкое, но реальное явление.

Сколько длились самые быстрые роды в мире, читайте в нашем материале.

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Сколько длились самые быстрые роды в мире: рекорд

Рекорд по скорости родов установила Софи Багг, 29-летняя жительница города Бейсингсток в 2021 году. Именно она стала героиней мировых новостей после того, как родила свою дочь Оливию за рекордные 27 секунд. Эти роды начались настолько внезапно, что Софи не успела даже сесть в машину в роддом.

После первого слабого толчка она попросила своего мужа Пола помочь ей подняться. В тот же миг ребенок “вылетел” прямо в его руки. Мужчина отреагировал мгновенно и принял новорожденную, а через минуту на место прибыла скорая помощь.

Этот случай называют самыми быстрыми родами в мире, которые официально задокументированы в условиях домашней среды без стимуляции или кесарева сечения.

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По словам самой женщины, она как раз завершала приготовление завтрака, когда почувствовала резкую боль. Не успела она вызвать скорую, как ребенок уже родился. Муж, который был рядом, помог принять роды.

В 2007 году в Великобритании произошел удивительный случай в современной акушерской практике. 30-летняя Палак Вейс, жительница городка Брентфорд и специалист в области IT, родила свою дочь

Все началось с того, что Палак встала из туалета и внезапно почувствовала, как отошли воды. Медицинский персонал госпиталя West Middlesex Hospital в городе Исливорт сработал молниеносно, поэтому акушерка мгновенно перенесла женщину к ближайшей кровати. Но как только Палак легла, произошел один-единственный толчок, и ребенок буквально “вылетел” в руки медиков.

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Акушеры не успели перевести ее в родильный зал, ведь весь процесс занял ровно 5 м. 17 с., из которых активные толчки длились чуть больше минуты.

Этот случай попал во внутреннюю больничную документацию как один из самых быстрых в истории медицинского учреждения.

Что говорят врачи о стремительных родах

Медики называют такие случаи стремительными родами — они длятся менее трех часов с момента регулярных схваток. Это случается примерно у 2-3% женщин, и только в исключительных случаях за несколько минут или даже секунд.

Возможные риски:

разрывы тканей (шейки матки, влагалища, промежности),

сильное кровотечение из-за неспособности матки сокращаться постепенно,

травмы ребенка (например, при падении во время домашних родов),

эмоциональный шок для женщины.

Несмотря на это, в вышеприведенных историях все мамы и дети чувствовали себя хорошо. Поэтому даже экстремально быстрые роды могут проходить без осложнений, если женщина здорова, а тело уже готово к процессу.

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