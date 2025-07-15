Единый социальный взнос: что это и размер оплаты в 2025 году
Все работодатели и частные предприниматели должны платить за себя и своих наемных работников Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).
Что такое ЕСВ, для чего он нужен и какова его ставка — читайте в материале Фактов ICTV.
Что такое ЕСВ
Это страховой платеж, который платят работодатели за своих работников, а также физические лица (предприниматели), осуществляющие независимую профессиональную деятельность.
Плательщиками единого взноса являются:
- работодатели;
- физические лица-предприниматели, избравшие общую или упрощенную систему налогообложения;
- лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую или юридическую практику и т. п) и получают от нее доход;
- фермеры, если они не принадлежат к лицам, подлежащим страхованию;
лица, принимающие добровольное участие в системе общеобязательного государственного соцстрахования;
- исполнительные службы.
Этот взнос нужен, чтобы застрахованные лица смогли получить социальную помощь в случае безработицы, заболеваний, для пенсионных выплат и в других случаях.
ЕСВ является регулярным, обязательным и ежемесячным платежом, который лица обязаны платить не позднее 20-го числа следующего месяца.
Как уплачивается ЕСВ
Базой начисления единого взноса для работодателей является сумма каждой заработной платы, которую они платят застрахованным работникам.
В свою очередь ФОПы платят ЕСВ в зависимости от своего дохода.
Основная ставка ЕСВ в 2025 году будет оставаться на уровне 22% и касается таких выплат:
- заработной платы;
- прибыли ФЛП, самозанятых лиц, членов фермерских хозяйств и т. п;
- разнообразных денежных вознаграждений.
В целом минимальная и максимальная сумма единого взноса зависит от размера минимальной зарплаты.
В соответствии с пунктом 3 Заключительных положений Закона Украины О Государственном бюджете Украины на 2025 год, с 1 января 2025 года прекращается действие пункта 1919 раздела VIII Заключительные и переходные положения Закона Украины № 2464-VI от 08.07.2010 О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Ранее этот пункт освобождал физических лиц-предпринимателей от уплаты ЕСВ за себя с 1 марта 2022 года до завершения военного положения и еще 12 месяцев после его отмены.
Итак, с 1 января 2025 года физические лица-предприниматели обязаны уплачивать ЕСВ.
ФЛП — плательщики единого налога:
- Самостоятельно определяют базу начисления ЕСВ, но она не может превышать максимальную величину базы.
- Минимальный ежемесячный взнос составляет 1760 грн (8 000 грн * 22%).
- В 2025 году максимальная база начисления ЕСВ — 160 000 грн (8 000 грн * 20), а максимальный платеж — 35 200 грн (160 000 грн * 22%).
ФЛП (кроме единщиков), самозанятые лица и члены фермерских хозяйств уплачивают 22% от дохода (прибыли), полученного от деятельности. При этом сумма ЕСВ не может быть меньше 1760 грн в месяц, в котором получен доход.
ЕСВ для работодателей:
- За наемных работников уплачивается 22% от их зарплаты (но не менее минимальной).
- За работников с инвалидностью ставка ЕСВ — 8,41%.
Когда платить ЕСВ
С 1 января 2025 года введена ежемесячная объединенная отчетность по ЕСВ, НДФЛ и военному сбору. Она включает налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, удержанного с них налога, а также начисленного ЕСВ за наемных работников.
Отчетность нужно подавать до 20 числа месяца, следующего после отчетного. Например, за февраль 2025 года — до 20 марта.
Стоит отметить, что последним днем уплаты взноса в таком случае должно быть 19-е число соответствующего месяца.
Джерело: ДПС