5 вещей, о которых жалеют те, кто не застраховал недвижимость вовремя

Когда с вашей квартирой или домом происходит что-то непредсказуемое — жалеть уже поздно. Ураганы, затопления, кражи или даже военные действия могут разрушить то, что вы строили годами — физически и морально.

И к сожалению, многие украинцы ищут страхование недвижимости в Украине уже после того, как беда случилась. А в таком случае — компенсацию получить нельзя.

Мы собрали 5 самых распространенных вещей, о которых жалеют те, кто не застраховал жилье вовремя. И посоветуем, как обезопасить себя заранее — быстро и без лишней бюрократии.

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1. Я никогда не думал застраховать квартиру, потому что это не может случиться именно со мной.

Люди часто считают, что стихийные бедствия или последствия военных действий — это что-то где-то там, далеко и точно не случится с ними. Пока буря не срывает крышу, молния не бьет в электрощиток, или обломки ракеты не падают во двор. И тогда приходит мысль:

— Почему я не догадался застраховать квартиру заранее?

На портале Visit Ukraine доступно экспресс-страхование жилья, которое покрывает не только стихийные явления и бытовые инциденты, но и военные риски — включая падение дронов, взрывы мин и снарядов.

2. Я не знал, что компенсация за поврежденное жилье включает ремонт, мебель и технику.

Многие считают, что компенсация за поврежденное жилье покрывает только стены.

На самом деле современные полисы, например те, что доступны на Visit Ukraine, также предусматривают возмещение за поврежденную внутреннюю отделку, мебель, бытовую и компьютерную технику.

А еще — ремонт инженерных коммуникаций, восстановление придомовой территории и внешней отделки.

3. Я не оформил страховку — и теперь должен платить соседям.

Затопление, пожар или взрыв бытового газа могут привести к серьезным проблемам — не только у вас, но и у соседей.

И даже если вы не были виноваты в этой ситуации, возмещение ущерба — ваша ответственность. Страхование жилья с включенной гражданской ответственностью покрывает эти расходы, спасает от конфликтов и крупных счетов.

4. Я не знал, что можно оформить страховку на недвижимость онлайн за 10 минут.

Еще один миф — что для оформления полиса нужно иметь документы на недвижимость, идти на осмотр, подавать справки.

На самом деле на Visit Ukraine вы можете застраховать недвижимость без осмотра онлайн, причем и собственную, и арендованную, всего лишь с паспортом и ИНН. Без бумажной волокиты, очередей и сложных процедур.

5. Я думал, это дорого. А оказалось — полис на квартиру стоит гораздо дешевле, чем я ожидал.

Стоимость страхования на самом деле доступная. Например, оформляя экспресс-страхование на Visit Ukraine, вы сами выбираете сумму покрытия — от 125 000 до 2 000 000 грн — в зависимости от ценности имущества.

Цена на такую страховку — от €40 до €370 в год для квартиры, от €30 до €250 в год — для дома. Это гораздо меньше, чем стоимость ремонта с нуля или возмещения ущерба третьим лицам.

Как застраховать недвижимость онлайн: быстро, просто, надежно

На портале Visit Ukraine вы можете оформить экспресс-страхование жилья онлайн всего за несколько минут, без лишних вопросов, сложных процедур и осмотра недвижимости. Выберите оптимальный пакет:

Оформить страховку можно прямо на сайте Visit Ukraine — выбирайте тип жилья, укажите сумму покрытия (до 2 000 000 грн) и позаботьтесь о своем спокойствии уже сегодня.

Не откладывайте на потом, потому что завтра может быть уже слишком поздно.

Фото: Visit Ukraine

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