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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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В Киеве станции метро Лесная и Черниговская временно закрыты: причина

Станции метро Лесная и Черниговская временно закрыты на вход
Фото: Pixabay

Столичные станции метро Лесная и Черниговская временно закрыты для входа пассажиров.

В Киеве временно закрыты две станции метро

Причина — возгорание сухой травы неподалеку надземной части железнодорожного полотна.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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— Красная линия метро: поезда курсируют от станции Академгородок до станции Дарница. Станции Лесная и Черниговская временно закрыты на вход, — говорится в сообщении КГГА.

Возгорание произошло у ограждения путей, что и повлекло ограничения в движении.

На месте инцидента работают пожарно-спасательные подразделения.

Работу станций планируют восстановить после устранения угрозы.

Напомним, во время действия военного положения в Киеве метро работает с 06:00 до 23:00.

Ориентировочный интервал движения поездов на всех линиях в будние дни составляет 05:00-05:30 минут, в часы пик интервал между поездами — 3-4 минуты. В выходные дни интервал между поездами — 6-7 минут.

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