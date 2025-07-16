В Киеве станции метро Лесная и Черниговская временно закрыты: причина
Столичные станции метро Лесная и Черниговская временно закрыты для входа пассажиров.
В Киеве временно закрыты две станции метро
Причина — возгорание сухой травы неподалеку надземной части железнодорожного полотна.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
— Красная линия метро: поезда курсируют от станции Академгородок до станции Дарница. Станции Лесная и Черниговская временно закрыты на вход, — говорится в сообщении КГГА.
Возгорание произошло у ограждения путей, что и повлекло ограничения в движении.
На месте инцидента работают пожарно-спасательные подразделения.
Работу станций планируют восстановить после устранения угрозы.
Напомним, во время действия военного положения в Киеве метро работает с 06:00 до 23:00.
Ориентировочный интервал движения поездов на всех линиях в будние дни составляет 05:00-05:30 минут, в часы пик интервал между поездами — 3-4 минуты. В выходные дни интервал между поездами — 6-7 минут.