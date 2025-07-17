Не давали спать и обливали водой: в Одессе разоблачили центр псевдореабилитации
Полицейские Одесской области разоблачили деятельность незаконного реабилитационного центра, работавшего под прикрытием общественной организации.
Злоумышленники обещали родственникам лиц с алко- или наркозависимостью лечение и получали от них значительные средства.
Центр псевдореабилитации в Одессе: все подробности
Как рассказали в Нацполии, заведение работало без разрешений и без привлечения медицинского персонала.
“Пациентов” подыскивали на улице или по рекомендациям. В дальнейшем они содержались в закрытом помещении, без медицинской помощи и связи с внешним миром.
— Чтобы вынудить потерпевших к повиновению, фигуранты их запугивали, лишали сна, обливали водой, — говорится в сообщении.
Деньги, полученные от преступной деятельности, распределялись между всеми участниками группировки, а также использовались для обеспечения функционирования учреждения.
В ходе спецоперации сотрудники управления миграционной полиции и следственного управления ГУНП в Одесской области освободили десять удерживаемых лиц, из которых четверо — несовершеннолетние. Некоторых из них незаконно удерживали более полугода.
Полицейские задержали пятерых фигурантов. В настоящее время всем им доложено о подозрении по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.