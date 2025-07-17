Не давали спать и обливали водой: в Одессе разоблачили центр псевдореабилитации

Полицейские Одесской области разоблачили деятельность незаконного реабилитационного центра, работавшего под прикрытием общественной организации.

Злоумышленники обещали родственникам лиц с алко- или наркозависимостью лечение и получали от них значительные средства.

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Как рассказали в Нацполии, заведение работало без разрешений и без привлечения медицинского персонала.

“Пациентов” подыскивали на улице или по рекомендациям. В дальнейшем они содержались в закрытом помещении, без медицинской помощи и связи с внешним миром.

— Чтобы вынудить потерпевших к повиновению, фигуранты их запугивали, лишали сна, обливали водой, — говорится в сообщении.

Деньги, полученные от преступной деятельности, распределялись между всеми участниками группировки, а также использовались для обеспечения функционирования учреждения.

В ходе спецоперации сотрудники управления миграционной полиции и следственного управления ГУНП в Одесской области освободили десять удерживаемых лиц, из которых четверо — несовершеннолетние. Некоторых из них незаконно удерживали более полугода.

Полицейские задержали пятерых фигурантов. В настоящее время всем им доложено о подозрении по ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник : Нацполиция

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