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Виктория Яснопольская, журналист
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Зеленский назвал приоритеты нового правительства: укрепление Украины и новый этап сотрудничества с США

володимир зеленський
Фото: Офис президента

Главными задачами обновленного правительства будут укрепление Украины и открытие нового этапа сотрудничества с США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который принял участие в пленарном заседании Верховной Рады.

Задачи обновленного правительства: что сказал Зеленский

Президент отметил, что после переизбрания обновленное правительство Украины должно провести аудит всех договоренностей, соглашений и меморандумов с партнерами в сфере обороны, оборонного производства, а также всех программ стабильности, чтобы выполнить эти обязательства на сто процентов в интересах Украины.

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– Будут и новые соглашения с Соединенными Штатами, которые усилят позиции Украины и для которых нам нужны изменения в дипломатической работе с Америкой, – подчеркнул Зеленский.

По его словам, государство должно гарантировать украинским воинам уверенность в обеспечении сил обороны. Для этого, пояснил президент, будет, в частности, усилен внутренний экономический потенциал Украины.

Зеленский подчеркнул, что речь идет о максимальной дерегуляции, ликвидации бюрократических препятствий и ненужных государству институтов, функции которых дублируются, а также о максимально эффективном привлечении потенциала партнеров для экономического роста в Украине. Отдельно он подчеркнул необходимость более жесткого подхода к наказанию тех, кто посягает на украинскую государственность или разворовывает украинский потенциал.

Обновление Кабинета министров и в целом системы власти, по убеждению президента, обеспечит реализацию этих задач. Украина получит больше собственной силы, подытожил Зеленский.

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Источник: Офис президента

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