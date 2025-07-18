Восстановление Киевской крепости завысили почти на 260 тыс. грн: кто получил подозрение

Директору Украинского государственного научно-исследовательского и проектного института УкрНИИпроектреставрация объявили подозрение в связи с завышением стоимости работ по реконструкции башни №4 Киевской крепости почти на 260 тыс. грн.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве.

Дело о реконструкции Киевской крепости: что известно

По версии следствия, музей Киевская крепость заключил договор с научно-исследовательским институтом, сотрудники которого должны были подготовить документацию для реставрации фортификационного сооружения, а именно — Башни №4.

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Однако, как впоследствии установили правоохранители, значительная часть предусмотренных работ не была выполнена, а стоимость других была искусственно завышена. В частности, некоторые исследования не проводились вообще, а проект отдельных конструктивных решений остался только на бумаге.

Несмотря на выявленные нарушения, должностное лицо, ответственное за контроль документации, не приняло никаких мер по устранению недостатков и допустило перевод бюджетных средств на счет исполнителя.

В результате государство понесло убытки на сумму около 260 тыс. грн.

Преступление раскрыли следователи Печерского управления полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры.

Директору государственного института УкрНИИпроектреставрация сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Если вина будет доказана, должностному лицу грозит до восьми лет лишения свободы с возможным ограничением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

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