Хакеры получили доступ к засекреченным схемам, по которым РФ финансирует ВОТ
OSINT-сообщество Inform Napalm получило доступ к переписке между российскими властями и рядом компаний, привлеченных к строительству инфраструктурных объектов на временно оккупированных территориях Украины.
Схема финансирования Россией ВОТ: как это происходит
Отмечается, что сама переписка была добыта хакерами из 256 Киберштурмовой бригады.
— Из переписки видно, что россияне прибегают к той же схеме финансирования оккупированных территорий, что и ранее — в Крыму, — говорится в сообщении.
В Inform Napalm рассказали, что, поскольку российские компании, опасаясь международных санкций, неохотно идут на ведение бизнеса на оккупированных территориях, правительство РФ стимулирует создание фирм-прокладок.
Создание фирм-прокладок, в свою очередь, позволяет основным компаниям оставаться в тени в то время, как их накачивают деньгами на “восстановление” через засекреченные спецпроекты.
В сообщении говорится, что в результате взлома было выявлено почти 200 фирм, привлеченных к подобной деятельности, большая часть из которых ранее не была внесена в санкционные списки.
Источник: Inform Napalm