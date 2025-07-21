Хакеры получили доступ к засекреченным схемам, по которым РФ финансирует ВОТ

OSINT-сообщество Inform Napalm получило доступ к переписке между российскими властями и рядом компаний, привлеченных к строительству инфраструктурных объектов на временно оккупированных территориях Украины.

Схема финансирования Россией ВОТ: как это происходит

Отмечается, что сама переписка была добыта хакерами из 256 Киберштурмовой бригады.

— Из переписки видно, что россияне прибегают к той же схеме финансирования оккупированных территорий, что и ранее — в Крыму, — говорится в сообщении.

В Inform Napalm рассказали, что, поскольку российские компании, опасаясь международных санкций, неохотно идут на ведение бизнеса на оккупированных территориях, правительство РФ стимулирует создание фирм-прокладок.

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Создание фирм-прокладок, в свою очередь, позволяет основным компаниям оставаться в тени в то время, как их накачивают деньгами на “восстановление” через засекреченные спецпроекты.

В сообщении говорится, что в результате взлома было выявлено почти 200 фирм, привлеченных к подобной деятельности, большая часть из которых ранее не была внесена в санкционные списки.

Источник: Inform Napalm

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