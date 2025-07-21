Италия отменила концерт путиниста Гергиева после волны возмущения

Министерство культуры Италии отменило выступление российского дирижера Валерия Гергиева, запланированное на 27 июля в Королевском дворце Казерты в рамках фестиваля классической и симфонической музыки Un’Estate da RE.

Такое решение было принято после волны критики со стороны политиков, правозащитников и общественности, пишет The Violin Channel.

Концерт путиниста, который должен был стать его первым публичным выступлением на Западе после начала полномасштабного вторжения России в Украину, согласовали и профинансировали в регионе Кампания.

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Он должен был дирижировать оркестром театра Верди из Салерно вместе с солистами Мариинского театра из Санкт-Петербурга.

Италия отменила концерт путиниста Гергиева

Министр культуры Италии Алессандро Джули объяснил отмену участия Гергиева тем, что концерт может подать неверный сигнал.

– Искусство свободно и не может подвергаться цензуре. Но пропаганда, даже талантливо сделанная, – это уже другое. Именно поэтому концерт друга и советника Путина Валерия Гергиева несет риск передать неправильное послание, – заявил Джули.

Ранее вице-президент Европарламента Пина Пичерно также призвала отменить выступление, ссылаясь на этический кодекс Реджиа ди Казерта.

Она напомнила, что это пространство, занесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, не может быть местом для представителей режима, который разрушает другие культурные объекты, в частности, собор Святой Софии в Киеве и исторический центр Одессы.

Реакция организаторов концерта

Губернатор Кампании Винченцо Де Лука раскритиковал отмену выступления, заявив, что прекращение культурного обмена “не способствует миру, а лишь подпитывает реки ненависти”.

По его словам, приглашение Гергиева и израильского дирижера Даниэля Орена имело целью сохранить “каналы общения даже с теми, кто мыслит иначе”.

Де Лука даже заявил, что не требует, чтобы “деятели культуры отвечали за политические решения своих государств”.

Международная изоляция Гергиева

Валерий Гергиев, возглавляющий Мариинский театр в Санкт-Петербурге, с началом полномасштабной войны потерял поддержку культурных институтов на Западе.

В 2022 году его уволили с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. С ним также прекратили сотрудничество Роттердамская филармония, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Карнеги-холл, Венский филармонический оркестр и другие культурные учреждения.

В конце июня 2025 года имя Гергиева снова появилось в новом санкционном списке Канады, который обнародовал премьер-министр Марк Карни после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7.

Фото: Валерий Гергиев, Pexels

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