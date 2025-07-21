Способствовал агрессии РФ: гендиректору Ростеха Чемезову объявили подозрение
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении генеральному директору российской государственной корпорации Ростех Сергею Чемезову и его сообщнику – кремлевскому олигарху Евгению Гинеру.
Подозрение Чемезову и Гинеру: что известно
По данным следствия, в 2019 году подозреваемые содействовали строительству и вводу в эксплуатацию Балаклавской и Таврической тепловых электростанций. Их целью было обеспечить энергоснабжение для частей российской армии, задействованных в вооруженной агрессии против Украины.
Кроме того, фигуранты обеспечили включение предприятия АО КБАЛ им. Л.Н. Кошкина в перечень поставщиков для госкорпорации Ростех.
В рамках этого сотрудничества было налажено производство боевых патронов с участием российских специалистов, которые передали технологии и оборудование.
С 2022 года продукция поставляется в боевые подразделения РФ, воюющие против Украины.
В 2023 году Сергей Чемезов публично отчитался о деятельности Ростеха за 2022 год в эфире на YouTube-канале правительства России.
Согласно выводам судебной лингвистической экспертизы, в своем выступлении он поддерживал вооруженную агрессию против Украины.
Обоим подозреваемым инкриминируется пособничество в совершении умышленных действий, направленных на изменение территории государственной границы Украины, которые привели к гибели людей, а также публичное оправдание агрессии РФ.
Согласно Уголовному кодексу Украины злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.