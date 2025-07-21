Способствовал агрессии РФ: гендиректору Ростеха Чемезову объявили подозрение

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении генеральному директору российской государственной корпорации Ростех Сергею Чемезову и его сообщнику – кремлевскому олигарху Евгению Гинеру.

Подозрение Чемезову и Гинеру: что известно

По данным следствия, в 2019 году подозреваемые содействовали строительству и вводу в эксплуатацию Балаклавской и Таврической тепловых электростанций. Их целью было обеспечить энергоснабжение для частей российской армии, задействованных в вооруженной агрессии против Украины.

Кроме того, фигуранты обеспечили включение предприятия АО КБАЛ им. Л.Н. Кошкина в перечень поставщиков для госкорпорации Ростех.

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В рамках этого сотрудничества было налажено производство боевых патронов с участием российских специалистов, которые передали технологии и оборудование.

С 2022 года продукция поставляется в боевые подразделения РФ, воюющие против Украины.

В 2023 году Сергей Чемезов публично отчитался о деятельности Ростеха за 2022 год в эфире на YouTube-канале правительства России.

Согласно выводам судебной лингвистической экспертизы, в своем выступлении он поддерживал вооруженную агрессию против Украины.

Обоим подозреваемым инкриминируется пособничество в совершении умышленных действий, направленных на изменение территории государственной границы Украины, которые привели к гибели людей, а также публичное оправдание агрессии РФ.

Согласно Уголовному кодексу Украины злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

Источник : ГБР

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