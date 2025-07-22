Планировали теракты против военных: задержаны 7 агентов ФСБ, среди них — подростки

Служба безопасности Украины разоблачила семерых агентов ФСБ, которые готовили серию терактов на территории нескольких областей. Среди исполнителей — подростки и ранее судимые.

Агенты РФ планировали теракты: что известно

В результате специальной операции СБУ задержало семерых исполнителей, которые планировали взорвать украинских военных и правоохранителей с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ).

Агенты были завербованы оккупантами через Telegram-каналы, которые маскировались под платформы для легкого заработка.

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Среди исполнителей — трое несовершеннолетних, включая двух 14-летних школьников из Каменского, которые пытались заложить взрывчатку под машину патрульной полиции в Днепре. Их задержали, когда они уже готовили дистанционный подрыв.

В Кривом Роге схватили еще трех агентов, в частности 30-летнего наркозависимого, который ранее совершал кражи, а после вербовки изготовил СВП и заложил его в тайник.

Двое других — 18-летние юноши. По заказу РФ они достали из этого тайника взрывчатку и установили среди гаражей, чтобы уничтожить украинского воина.

На Полтавщине задержана 14-летняя девушка, которая по указанию российских кураторов изготовила взрывное устройство и хранила его в подготовленной квартире.

В Черниговской области теракта удалось избежать благодаря бдительности 17-летнего юноши, который обратился к чат-боту СБУ и сообщил о попытке вербовки.

В Каменце-Подольском задержали 25-летнего жителя Киевщины с наркозависимостью, который планировал взорвать авто военного ВСУ возле многоэтажки.

Всем задержанным объявлены подозрения подозрения по статьям о государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111) и террористическом акте (ч. 2 ст. 258).

Злоумышленникам, которые находятся под стражей, грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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