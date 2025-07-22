Выходное пособие при увольнении: кому и когда начисляется

Выходным пособием (помощью) называют государственную гарантию, когда деньги выплачиваются работнику в случаях, предусмотренных законом, работодателем в коллективном договоре или сторонами.

Выходное пособие при увольнении: кто на него может претендовать

Если работника увольняют по инициативе работодателя (например, из-за сокращения штата, несоответствия должности, невозможности предоставить работу согласно условиям договора или потери имущества либо технических сложностей, вызванных боевыми действиями), ему должно быть выплачено выходное пособие.

Сумма этого пособия определяется коллективным договором, если увольнение происходит по определенным законом основаниям. При этом его размер не может быть меньше средней месячной зарплаты, как предусмотрено статьей 44 Кодекса законов о труде Украины.

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В процессе увольнения работнику проводят полный расчет. В день увольнения он должен получить следующие выплаты:

заработную плату;

выходное пособие при увольнении (если оно предусмотрено, ст. 44 КЗоТ);

компенсацию за неиспользованные отпуска;

другие выплаты (дополнительные гарантии, предусмотренные договором).

Выходное пособие при увольнении: как рассчитывается зарплата

Заработную плату рассчитывают пропорционально отработанному времени до дня увольнения.

Выходное пособие получают те работники, которых увольняют не по собственной инициативе. Его выплачивает работодатель тогда, когда это предусмотрено законом.

Выходное пособие выплачивают для того, чтобы материально обеспечить работника, которого уволили, на период поиска им другой работы.

Во многих случаях выходное пособие не равно сумме зарплаты, ведь его размер не связан с количеством и качеством труда, а лишь с фактом увольнения работника по определенным основаниям.

Человек может получить такую помощь даже в случае увольнения по собственной инициативе. Однако это возможно только в том случае, если работодатель нарушил законодательство о труде, условия трудового или коллективного договора.

Трудовое законодательство не предусматривает выходного пособия в том случае, когда увольнение происходит по соглашению сторон. Однако тогда, когда стороны заключают договор, они могут обсудить денежные компенсации работнику, если его уволят.

Размер выходного пособия при увольнении

В случае прекращения трудовых отношений с работником по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 36, пунктами 1, 2 и 6 статьи 40 и пунктом 6 части первой статьи 41 Кодекса законов о труде, ему должно быть выплачено выходное пособие в сумме не меньше среднего месячного заработка.

Если увольнение происходит в связи с призывом или поступлением на военную службу, или направлением на альтернативную (невоенную) службу (пункт 3 статьи 36), работник имеет право на выходное пособие в размере не менее двух минимальных зарплат.

В случаях, когда увольнение обусловлено нарушением работодателем трудового законодательства, условий коллективного или трудового договора, или в случае совершения моббинга в отношении работника или бездействия по его прекращению (в соответствии со статьями 38 и 39), пособие выплачивается в объеме, определенном коллективным договором, но не менее трех среднемесячных зарплат.

Если трудовой договор прекращается по обстоятельствам, предусмотренным пунктом 5 части первой статьи 41, выходное пособие должно составлять не менее шести среднемесячных заработков.

Выходное пособие при увольнении: деньги за отпуск

Есть разные типы отпусков, подлежащих компенсации при увольнении. К ним относятся: ежегодный основной; ежегодные дополнительные отпуска; дополнительный отпуск работников, имеющих детей.

Если вас сокращают, то работодатель должен выплатить:

заработную плату;

выходное пособие, равное не менее чем среднему месячному заработку;

компенсацию за неиспользованные отпускные дни.

Если работодатель не выплатит уволенному работнику эти суммы в указанные сроки, то при отсутствии спора об их размере предприятие, учреждение, организация должны выплатить работнику его средний заработок за все время задержки по день фактического расчета (ст.117 КЗоТ Украины), но не более чем за шесть месяцев.

Выплата этих сумм производится по месту работы.

Однако если человек находится за границей или не может присутствовать лично, выплата зарплаты может осуществляться через учреждения банков, почтовыми переводами на указанный работником счет (адрес) с обязательной оплатой этих услуг за счет работодателя (по личному письменному согласию работника).

О точных суммах и расчете при увольнении работодатель должен в письменном виде уведомить работника перед выплатой.

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