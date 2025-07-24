Принесла взрывчатку в сумке: агент РФ пыталась взорвать кафе в центре Киева

Контрразведка Службы безопасности задержала агента врага, которая вечером 23 июля пыталась взорвать кафе в самом центре столицы Украины.

Планировала взорвать кафе в центре Киева: что известно

Как рассказали в СБУ, для совершения преступления женщина планировала оставить в кафе два самодельных взрывных устройства (СВУ) общей мощностью почти 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

— Таким образом российские спецслужбы планировали дистанционно взорвать оба СВУ в вечерний час пик, чтобы убить максимальное количество людей, — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку, когда она зашла в кафе со спрятанными в сумку СВУ.

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Как установило расследование, российский заказ выполняла киевлянка, которую оккупанты завербовали для совершения теракта под “чужим флагом”, убедив женщину, что она якобы должна выполнить задание СБУ.

Служба безопасности устанавливает, каким образом фигурантка получила СВУ. Однако уже известно, что от российского куратора она знала геолокацию места запланированного теракта, где должна была оставить взрывчатку.

У фигурантки изъят телефон с доказательствами ее контактов с оккупантами. Сейчас решается вопрос о квалификации ее действий.

СБУ особо подчеркивает, что представители Службы безопасности не нанимают людей по телефону, не предлагают выполнять противоправные действия и не ставят сомнительных задач.

СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины.

Источник : СБУ

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