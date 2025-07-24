Рада утвердила дату чествования памяти погибших в плену – 28 июля

Верховная Рада Украины утвердила 28 июля как День памяти погибших в плену. Он будет отмечаться ежегодно.

Новая дата посвящена чествованию памяти защитников и защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были замучены или казнены во время пребывания в плену.

28 июля – День памяти погибших в плену

Постановление № 10188 народные депутаты поддержали на заседании 22 июля. Соответствующий проект был зарегистрирован еще 24 октября 2023 года.

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День памяти решили установить именно 28 июля из-за трагедии в Оленовке. В ночь на 29 июля 2022 года российские войска совершили теракт в колонии на временно оккупированной территории Донецкой области, где содержались украинские военнопленные.

Тогда погибли более 53 защитника Украины, большинство из которых обороняли Азовсталь в Мариуполе. Еще не менее 130 человек получили ранения. Об этих потерях официально сообщал Офис генпрокурора Украины.

Что предусматривает постановление

В пояснительной записке к документу отмечается, что новая памятная дата имеет важное значение для общества. Она призвана почтить память павших, способствовать сохранению исторической правды, поддержать семьи погибших и формировать патриотическое сознание.

Проект проработали в комитетах по вопросам социальной политики, безопасности и обороны, прав человека, правовой политики, бюджета, антикоррупционной политики и местного самоуправления.

Уже 23 июля постановление было подписано, передано для визирования и подготовлено к публикации. Таким образом, 28 июля теперь официально внесен в национальный календарь памятных дат.

Источник : Верховная Рада

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