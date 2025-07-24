Уничтожает крылатые ракеты и дроны на расстоянии до 50 км: характеристики комплекса ПВО Hawk

Соединенные Штаты Америки одобрили продажу Украине зенитных ракетных комплексов Hawk для противовоздушной обороны в модификации Phase III, сообщили в Пентагоне.

Hawk способен защитить украинское небо от вражеских крылатых ракет и беспилотников.

Что известно об американском комплексе Hawk и какие его технические характеристики — читайте в материале Фактов ICTV.

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MIM-23 HAWK: что известно о системе ПВО

Это американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Комплекс принят на вооружение в 1960 году, с тех пор он прошел несколько модернизаций.

Система Hawk является предшественником системы противоракетной обороны Patriot производства Raytheon Technologies.

Изначально Hawk разрабатывался только для уничтожения самолетов, но впоследствии его модернизировали и для перехвата ракет и дронов.

Например, последняя модернизация включала цифровизацию комплекса с возможностью одновременного перехвата нескольких целей и уничтожения маловысотных целей.

Первые варианты MIM-23 Hawk поражали воздушные цели на расстоянии 25 км и на высоте 14 км. После доработок максимальная дальность перехвата целей возросла до 40 км при максимальной высоте 18 км.

И хотя MIM-23 Hawk принадлежит к прошлому поколению ЗРК, в свое время он был основным зенитным комплексом США и стран НАТО на протяжении почти всей Холодной войны.

Тогда система имела немалый тираж и находилась на вооружении 10 стран. В 1990-х годах США вывели его из эксплуатации, однако Hawk остается на вооружении еще в двух десятках стран.

Особенности комплекса ПВО Hawk

Несмотря на большое количество модернизаций, огневые возможности комплекса все так же опираются на зенитную ракету MIM-23. Кстати, сама ракета тоже проходила обновление до середины 90-х годов.

Комплекс состоит из зенитной батареи, чаще всего с двумя огневыми взводами, имеющими по три пусковые установки каждый.

На каждой мобильной пусковой установке размещаются по три зенитные ракеты MIM-23. Кроме того, пусковые установки могут быть как самоходными, так и прицепными.

Также в батарею входят различные РЛС, мобильный пункт управления и вспомогательные машины. Также комплекс оснащен приемником системы определения свой-чужой, то есть Hawk может отличать вражеские ракеты от наших.

Стоит отметить, что это наполнение батареи зависит от модификации ЗРК.

Основной и единственный параметр боевых возможностей Hawk — ракета MIM-23.

Дальность поражения целей — до 45-50 км, высота — до 20 км, скорость ракеты — 2,4 Маха. Ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения.

Технические характеристики MIM-23 Hawk

Дальность обнаружения целей — до 100 км.

Дальность поражения целей — до 50 км.

Максимальная высота цели — до 20 км.

Вес — 590 кг.

Длина — 5,08 м.

Боеголовка — 54 кг.

Комплекс Hawk сможет отлично справиться с вражескими крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.

ПВО Hawk: для каких целей подходит

Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан рассказал, для каких целей подойдет комплекс ПВО Hawk.

— Прекрасный комплекс, особенно новые ракеты третьего поколения. Сам по себе комплекс очень мобильный. Он может использоваться в качестве армейской и объектовой ПВО. Буксируемые механизмы, пусковые установки по три ракеты. Ракета замечательная, особенно последней модификации, — объяснил он.

По словам эксперта, коэффициент перехвата составляет около 75-80%. Кроме этого, она выполняет определенную задачу на дальностях 40 км — это ракета средней дальности.

— Да, дальность не 150 км, как у того же Patriot. Но 40 км хватает, особенно для объектового перекрытия или для создания фронтальной ПВО. Если вопрос ставится, допустим, на данный момент создать плотную противовоздушную оборону вдоль линии фронта, то вот это как раз один из вариантов фронтальной ПВО, которая может быть в 40-50 км от линии фронта.

Допустим, чуть дальше от основных средств перехвата и уничтожения россиян, даже из-под Ланцетов можно уйти. На этом расстоянии до 50 км, Ланцеты — до 40 км идут. То есть выставить эти холки вдоль фронталки, — утверждает он.

Эксперт объяснил, что Hawk смогут перекрыть то, что, например, пропустят противодронные системы.

Он подчеркнул, что такая эшелонированная система даст возможность закрыться от любого количества аэроцелей, но это не касается баллистического вооружения.

— Единственный такой плюс еще есть у Hawk — их очень много. В свое время было произведено сотни тысяч этих комплексов. Их можно собрать по всему миру. Сейчас они выводятся из боевого режима. Значит, они переводятся в гражданское состояние. Их можно скупить. У нас уже рука набита на этих Hawk. Замечательный комплекс — это может быть одно из решений проблем, — подчеркнул Роман Свитан.

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