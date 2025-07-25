В Киеве и еще четырех регионах задержаны 14 организаторов схем для ухилянтов

Служба безопасности и Национальная полиция задержали 14 организаторов новых схем для уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. Среди фигурантов — администраторы Telegram-каналов и чиновники госучреждений.

Ликвидированы новые схемы для уклонистов

Так, в Киеве разоблачили чиновницу из Украинского научно-практического центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Минздрава, которая торговала фиктивными справками для оформления инвалидности.

К незаконной деятельности она привлекла шестерых врачей, которые организовывали уклонистам фейковое стационарное лечение для оформления истории болезни.

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Правоохранители задержали чиновницу Минздрава, когда она получала новый транш взятки за поддельные документы.

Кроме того, на Киевщине разоблачены пять администраторов Telegram-каналов, которые подсвечивали локации мобильных групп ТЦК и правоохранителей.

Также задержан водитель такси, который на своей странице в Тик-Ток призвал обходить маршруты движения представителей военкоматов, координаты которых сливал в соцсеть.

На Закарпатье задержаны трое местных жителей — водитель местной пекарни, его сожительница и напарник, которые брали уклонистов в хлебовозки под видом экспедиторов и перевозили к западной границе. Затем пассажиры пытались пересечь админграницу вплавь через реку Тиса.

Также в Берегово разоблачили работницу местной АЗС, которая во время рабочей смены дополнительно зарабатывала на том, что подсказывала военнообязанным как сбежать за границу вне пунктов пропуска.

В Полтавской области разоблачили двух работников военкомата, которые зарабатывали на уклонистах. За деньги они обещали работникам местной агрофирмы вычеркивать их из списков, чтобы те не попали под мобилизацию.

На Черкасщине киберспециалисты СБУ разоблачили 30-летнего администратора Telegram-канала, который зашифрованными терминами призывал военнообязанных обходить патрули правоохранителей и ТЦК.

По разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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