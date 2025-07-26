Китай планирует создать международную организацию для сотрудничества в сфере ИИ

В Украину удалось вернуть еще одну несовершеннолетнюю, которая находилась на территории Российской Федерации.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Как девушка из Мариуполя после трех лет в России вернулась домой

По его словам, 18-летняя девушка провела три года в РФ после того, как ее семья была вынуждена уехать из Мариуполя в 2022 году из-за полномасштабного вторжения. Несмотря на вынужденное пребывание в России, девушка продолжала дистанционно учиться в украинской школе и готовилась к возвращению еще до достижения совершеннолетия.

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Недавно она успешно пересекла границу и сейчас находится в безопасности на подконтрольной Украине территории.

Операция по возвращению была проведена в рамках инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA, которая имеет целью возвращение всех украинских детей, вывезенных во время войны. Значительную поддержку в этом деле оказала организация Helping to Leave.

Напомним, 11 украинских детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий и России. Это стало возможным в рамках инициативы Президента Bring Kids Back UA.

Всего с начала полномасштабного вторжения домой уже вернули 1 453 ребенка. Самому младшему из только что возвращенных — 10 лет, самому старшему — 17.

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