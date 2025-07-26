Киев, Одесса, Кривой Рог: Укрзализныця добавляет рейсы на август

В августе Укрзализныця продолжает курсирование дополнительных поездов на популярных направлениях. В компании уже открыли продажу билетов на большинство рейсов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Расписание дополнительных поездов на август

Дополнительные рейсы касаются маршрутов:

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Одесса — Винница

Киев — Винница

Киев — Кривой Рог

Часть поездов будет курсировать только в определенные даты.

Поезд №708/707 Одесса — Винница будет отправляться из Одессы и Винницы 1 и 3 августа. Поезд №275/276 Киев — Винница будет курсировать 1 и 3 августа.

Поезда №740/739 Киев — Кривой Рог и №753/754 Кривой Рог — Киев будут в пути 31 июля, а также 2, 4, 6, 8 и 10 августа.

На всех маршрутах будут использоваться купейные вагоны с местами для сидения.

При этом стоимость билетов не включает комплекты белья, поэтому пассажирам следует обращать внимание на соответствующую отметку при выборе мест.

Билеты уже доступны на официальных ресурсах Укрзализныци.

По поездам в и из Кривого Рога — продажа будет открыта в ближайшее время.

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