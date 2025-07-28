Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Таиланд ударил по Камбодже с F-16, Совбез ООН созывает срочное заседание
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Актриса театра Франко Анастасия Добрынина преждевременно ушла из жизни
Уничтожает крылатые ракеты и дроны на расстоянии до 50 км: характеристики комплекса ПВО Hawk
Что изменится для ВПЛ с 1 августа: выплаты, жилье и трудоустройство
Виктория Яснопольская, журналист
3 мин.

Постановка РФ: в ЦПД опровергли фейк о военном ВСУ, который “расстрелял командира”

Пропаганда РФ
Фото: Depositphotos

Российская пропаганда запустила очередное фейковое видео о якобы украинском военном, который сдался в плен. Ролик имеет все признаки специальной постановки.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

Фейковое видео роспропаганды: признаки

Как рассказали в центре, на этот раз пропагандисты страны-агрессора придумали историю о якобы украинском военном, который “расстрелял командира” и “сдался в плен” россиянам.

Сейчас смотрят

— В ролике озвучивается классический набор российских нарративов: насилие со стороны командования, принудительная мобилизация и “гуманность” российского плена, — говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что видео имеет признаки фейка:

  • нет никаких деталей, с помощью которых можно было бы установить время и место событий, воинскую часть или личные данные фигурантов;
  • лицо замаскировано, никаких шевронов или доказательств принадлежности к ВСУ нет;
  • риторика героя видео копирует типичные штампы кремлевской пропаганды.

В центре напомнили, что распространение подобных фейков — часть информационной операции РФ, направленной на подрыв доверия к Силам обороны Украины, снижение боевого духа и срыв мобилизационных процессов.

Отмечается, что ЦПД уже неоднократно опровергал фейки ru-пропаганды о якобы насилии в отношении военнослужащих со стороны командования.

К примеру, недавно пропагандисты распространили ролик с якобы “наказанием” военного , которого привязали к дереву с пакетом на голове и требовали с него деньги.

Читайте также
Протесты, фронт и переговоры: в ЦПД предупреждают о российских фейках в августе
пропаганда РФ фейк

Источник: ЦПД

Связанные темы:

Российская пропагандаукраїнські військовіФейк
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь