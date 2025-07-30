Все государственные выплаты будут поступать на единую Дія.Картку — решение Кабмина

В Украине для всех государственных выплат и хранения собственных средств ввели мультисчет Дія.Картка.

Соответствующее решение принял Кабмин, сообщает Министерство цифровой трансформации.

Мультисчет Дія.Картка: на какие программы распространяется

Украинцам теперь не нужно открывать отдельные карточки для получения средств по таким программам, как єПідтримка, єКнига, єМалятко, Ветеранський спорт и другим, достаточно будет только Дія.Картка, отмечают в министерстве.

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Кроме того, к мультисчету можно привязать выплаты по военным облигациям, пособия для переселенцев или по безработице, выплаты от международных организаций, поступление пенсий и возврат вкладов.

На мультисчет Дія.Картка также будут поступать выплаты по новой программе поддержки родителей первоклассников Пакет школьника, который стартует в сентябре.

В то же время для программ Национальный кэшбек и єВідновлення останутся отдельные счета.

К тому же, в Минцифре отметили, что владельцы Дія.Картки смогут свободно пользоваться средствами с общего счета:

пополнять,

переводить деньги на другие счета,

снимать наличные деньги.

Таким образом, если стоимость товара или услуги превышает остаток пособия от государства, то Дія.Картка автоматически спишет необходимую сумму из личных средств.

То есть, если книга стоит 1 тыс. грн, однако на счете по программе єКнига осталось 908 грн, то благодаря смешанной оплате 908 грн спишутся со счета программы, а остальные — с общего личного счета на Дія.Карці, объясняют в министерстве.

Дія.Картку можно будет открыть в банке, которым уже пользуется человек, а вскоре такая функция также должна появиться в приложении Дія.

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