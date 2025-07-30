Все государственные выплаты будут поступать на единую Дія.Картку — решение Кабмина
В Украине для всех государственных выплат и хранения собственных средств ввели мультисчет Дія.Картка.
Соответствующее решение принял Кабмин, сообщает Министерство цифровой трансформации.
Мультисчет Дія.Картка: на какие программы распространяется
Украинцам теперь не нужно открывать отдельные карточки для получения средств по таким программам, как єПідтримка, єКнига, єМалятко, Ветеранський спорт и другим, достаточно будет только Дія.Картка, отмечают в министерстве.
Кроме того, к мультисчету можно привязать выплаты по военным облигациям, пособия для переселенцев или по безработице, выплаты от международных организаций, поступление пенсий и возврат вкладов.
На мультисчет Дія.Картка также будут поступать выплаты по новой программе поддержки родителей первоклассников Пакет школьника, который стартует в сентябре.
В то же время для программ Национальный кэшбек и єВідновлення останутся отдельные счета.
К тому же, в Минцифре отметили, что владельцы Дія.Картки смогут свободно пользоваться средствами с общего счета:
- пополнять,
- переводить деньги на другие счета,
- снимать наличные деньги.
Таким образом, если стоимость товара или услуги превышает остаток пособия от государства, то Дія.Картка автоматически спишет необходимую сумму из личных средств.
То есть, если книга стоит 1 тыс. грн, однако на счете по программе єКнига осталось 908 грн, то благодаря смешанной оплате 908 грн спишутся со счета программы, а остальные — с общего личного счета на Дія.Карці, объясняют в министерстве.
Дія.Картку можно будет открыть в банке, которым уже пользуется человек, а вскоре такая функция также должна появиться в приложении Дія.