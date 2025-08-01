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Разведка установила личность командира бригады РФ, которая атакует Шахедами Украину

Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.
Фото: Факти ICTV

Украинские разведчики обнародовали данные Руслана Негруба, российского командира, лично причастного к запуску Шахедов по Украине.

Командир бригады РФ, запускающей Шахеды: что известно о военном преступнике

підполковник Негруб шахеди ГУР

Фото: ГРУ

Подполковник РФ Руслан Негруб — командир отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ Каскад (в/ч 35666-Б), базирующейся в городе Кореневск Краснодарского края — ответственный за многочисленные атаки дронами типа Шахед по гражданским и гуманитарным объектам на территории Украины.

По информации ГУР, Негруб не просто исполнитель — он непосредственно руководит военными операциями, превращающими украинские города в мишень для беспилотного террора.

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Он родился 4 января 1983 года, окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище, имеет жену и 20-летнего сына.

— За каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие, — отмечают специалисты ГУР.

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Источник: ГУР

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атака дронамиВойна в УкраинеГУРРосійська агресіяШахеди
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