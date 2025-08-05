Не о травме, а о силе: Укрпочта выпустила серию марок о ветеранах

Укрпочта представила новую серию марок. Она посвящена ветеранам, которые потеряли конечности и проходят реабилитацию после ранений.

Новая серия марок от Укрпочты о ветеранах

Серия Марка Героев Tytanovi – это лист с девятью марками номиналом U. На каждой изображены военные, которые прошли протезирование и возвращаются к активной жизни – играют в баскетбол, занимаются боксом, ходят на концерты.

– Эскизы, созданные художницей Люсей Ивановой, полны невыразимой жаждой жизни. На каждом – ветеран или ветеранка, прошедшие протезирование и реабилитацию и движущиеся вперед, несмотря на то, что каждый шаг дается с большим трудом. И мы называем их титановыми, хотя все слова слишком слабы для бьющихся в них сердец, – отметили в Укрпочте.

Почтовые знаки вышли в рамках проекта Своя марка. Стоимость листа из новой серии составляет 600 гривен.

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Кто такая Люся Иванова

Люся Иванова – художница родом из Днепра, сейчас живет в Вене. Получила образование в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры в Киеве.

Ее творчество сосредоточено на повседневности, опыте войны, интимности и материнстве. Она участвовала в биеннале молодого искусства, лендарт-симпозиумах, международных выставках в Вене и Будапеште, а также присоединилась к архивному проекту Secondary Archive.

Серия с портретами ветеранов стала для художницы попыткой говорить не о травме, а о силе и новых смыслах.

Фото: Укрпочта

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