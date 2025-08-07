Шпионил из собственной квартиры: задержан агент РФ, который наводил бомбы на Славянск

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила российского агента, который передавал врагу координаты для атак дронами и авиаударов по Славянску.

Следствие установило, что 33-летний житель Донецкой области, безработный, попал в поле зрения оккупантов после того, как тот начал распространять антиукраинские сообщения в пророссийских телеграм-каналах.

После вербовки мужчина начал собирать данные для атак дронами и управляемыми авиабомбами.

В зоне его особого внимания были запасные командные пункты, ремонтные базы, склады с боеприпасами и военная техника ВСУ.

Для сбора информации злоумышленник обустроил в собственной квартире импровизированный пункт наблюдения, откуда отслеживал движение бронетехники, а также обходил окрестности города, определяя локации украинских войск на Google Maps.

Эти данные агент передавал врагу через анонимный чат в мессенджере. Когда он заподозрил, что его могут разоблачить, пытался избежать ответственности, прекратив контакты с российским куратором.

Однако Служба безопасности задокументировала все действия предателя и задержала по месту жительства.

Сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения.

Источник : СБУ

