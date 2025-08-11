Каждая украинская семья, в которой родился ребенок, имеет право на материальную помощь.

Выплаты на детей при рождении предоставляются родителям независимо от уровня доходов и социального статуса. Для их получения необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения и подать соответствующее заявление. Сделать это необходимо в течение 12 календарных месяцев после рождения ребенка, иначе помощь не назначат.

Когда приходят детские деньги и куда обращаться, если выплат нет — читайте в материале Фактов ICTV.

Когда приходят детские деньги

Согласно постановлению Кабинета министров О Порядке назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми (пункт 13) помощь при рождении ребенка предоставляется в размере, установленном на дату рождения ребенка.

Помощь при рождении ребенка, родившегося после 30 апреля 2014 года, назначается в размере 41 280 гривен. Сначала выплата помощи осуществляется единоразово в сумме 10 320 грн. Остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями, а именно — 860 грн в месяц.

То есть, ежемесячно родители получают 860 грн, пока малышу не исполнится три года. Эта сумма является фиксированной.

Родителей, у которых родился маленький ребенок, интересует, когда приходят детские деньги в 2025 году.

Точной даты выплаты детских денег нет. Дело в том, что в начале каждого месяца Государственная казначейская служба Украины перечисляет в банк средства, которые поступают на карту получателей детской помощи.

Период зачисления денег на карту не может превышать трех дней.

Поэтому они могут поступить на счет коммерческого банка в период с 4-го по 10-го число, а родители 5-го по 15-е число ежемесячно.

Куда обращаться, если детские деньги не пришли

В Минсоцполитики объяснили, что бывают случаи, когда родители с опозданием получают выплаты на ребенка.

Это связано с тем, что органы Государственной казначейской службы проводят платежи с учетом ресурсной обеспеченности единого казначейского счета и приоритетности осуществления расходов.

Так, в период полномасштабной войны деньги направляются прежде всего на национальную безопасность и оборону государства.

Родителям, которым не приходят детские деньги, советуют обращаться в орган социальной защиты населения по месту фактического или временного пребывания.

Также за дополнительными разъяснениями можно позвонить на правительственную горячую линию по номеру 15-45.

