За сколько времени до поездки можно купить билет на поезд в Укрзализныце

За сколько времени до рейса можно купить билеты в Укрзализныце — читайте в материале Фактов ICTV.

За сколько дней до поездки можно купить билет

На сайте Укрзализныци отмечено, что на период действия военного положения в Украине оформление проездных документов, в том числе электронных, осуществляется за 20 суток до отправления поезда во внутреннем и международном сообщениях.

На определенные пассажирские поезда во внутреннем сообщении, включая поезда, следующие в/из городов, приближенных к зоне ведения боевых действий, оформление проездных документов может осуществляться за 10 суток до отправления.

Как купить билет на поезд в Укрзализныце

Купить билет на поезд можно несколькими способами:

в кассе вокзала;

на официальном сайте национального перевозчика;

через мобильное приложение Укрзализныця (для Android и iOS);

через сервис покупки билетов на поезд Tickets.ua

через сервис продаж билетов Proizd.ua

через сервис покупки билетов SkyBooking

на сайте bilet.privatbank ПриватБанк

