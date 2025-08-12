Укр Рус
Владислава Ткаченко, редактор ленты
2 мин.

За сколько времени до поездки можно купить билет на поезд в Укрзализныце

Укрзалізниця

На поездах Укрзализныци можно быстро и легко добраться до любой локации в Украине и за ее пределами.

За сколько времени до рейса можно купить билеты в Укрзализныце читайте в материале Фактов ICTV.

За сколько дней до поездки можно купить билет

На сайте Укрзализныци отмечено, что на период действия военного положения в Украине оформление проездных документов, в том числе электронных, осуществляется за 20 суток до отправления поезда во внутреннем и международном сообщениях.

На определенные пассажирские поезда во внутреннем сообщении, включая поезда, следующие в/из городов, приближенных к зоне ведения боевых действий, оформление проездных документов может осуществляться за 10 суток до отправления.

Как купить билет на поезд в Укрзализныце

Купить билет на поезд можно несколькими способами:

затримка потягів Укрзалізниця

Фото: Укрзализныця

