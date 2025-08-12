Владислава Ткаченко, редактор ленты
2 мин.
За сколько времени до поездки можно купить билет на поезд в Укрзализныце
На поездах Укрзализныци можно быстро и легко добраться до любой локации в Украине и за ее пределами.
За сколько времени до рейса можно купить билеты в Укрзализныце — читайте в материале Фактов ICTV.
За сколько дней до поездки можно купить билет
На сайте Укрзализныци отмечено, что на период действия военного положения в Украине оформление проездных документов, в том числе электронных, осуществляется за 20 суток до отправления поезда во внутреннем и международном сообщениях.
На определенные пассажирские поезда во внутреннем сообщении, включая поезда, следующие в/из городов, приближенных к зоне ведения боевых действий, оформление проездных документов может осуществляться за 10 суток до отправления.
Как купить билет на поезд в Укрзализныце
Купить билет на поезд можно несколькими способами:
- в кассе вокзала;
- на официальном сайте национального перевозчика;
- через мобильное приложение Укрзализныця (для Android и iOS);
- через сервис покупки билетов на поезд Tickets.ua;
- через сервис продаж билетов Proizd.ua;
- через сервис покупки билетов SkyBooking;
- на сайте bilet.privatbank или ПриватБанк.
Фото: Укрзализныця
