Марина Мелехова, редактор ленты
3 мин.

В июле ВСУ получили 9 новых образцов РЭБ, 90% из них – украинские

РЕБ Міноборони комплекс
Фото: Минобороны

В июле 2025 года Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации девять новых систем радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ/РЭР), 90% из них — продукция украинского ОПК.

Новые системы РЭБ и разведки для ВСУ: что известно

Как сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, ведомство продолжает активно пополнять арсенал средств радиоэлектронной борьбы и разведки, адаптируя его к актуальным потребностям фронта.

В условиях войны в Украине эффективность выполнения боевых задач в значительной степени зависит именно от возможностей систем, которые применяют украинские защитники.

С начала 2025 года ВСУ получили 80 новых образцов РЭБ/РЭБ, а в 2024-м — более 150. Подавляющее большинство этих разработок создано отечественными производителями.

Всего в течение июля Минобороны одобрило около 140 видов нового вооружения и военной техники.

Это боеприпасы, беспилотные авиационные системы, наземные роботизированные комплексы, системы РЭБ/РЭР, а также средства оптического оборудования и связи, автомобильная техника и бронетранспорт.

Подавляющее большинство (более 85%) — украинские.

Ранее отмечалось, что правительство упростило производство боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Кабинет министров разрешил производителям беспилотников и средств РЭБ включать проценты по кредитам в себестоимость продукции.

