Чем отличается баллистическая ракета от крылатой – ответ эксперта

Баллистические и крылатые ракеты отличаются по конструкции и имеют разную траекторию полета. О плюсах и минусах этих типов ракет, а также о том, какие ракеты труднее сбить системам ПВО – Фактам ICTV рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

Как отличаются траектории полета баллистических и крылатых ракет

– На самом деле здесь все очень просто. Баллистическая ракета так называется потому, что летит по баллистической траектории, то есть находится в неуправляемом движении. Она взлетает под углом 70 градусов, входит в разреженные слои атмосферы, а когда выходит на цель уничтожения, выключает двигатель и дальше летит по баллистической траектории, то есть просто падает, — пояснил Александр Коваленко.

По словам эксперта, такой принцип полета позволяет:

сэкономить топливо;

увеличить мощность боевой части за счет уменьшения топливного бака.

– Крылатая ракета отличается тем, что значительную часть своего полета она движется по условной прямой. И только перед заходом на цель может немного изменить траекторию своего полета: то есть сначала увеличить высоту, а затем очень резко пойти на цель уничтожения, – рассказал Коваленко.

Военный эксперт отметил, что еще одна разница между крылатыми и баллистическими ракетами заключается в разной скорости полета:

баллистические ракеты – сверхзвуковая скорость более 1000 км/ч;

крылатые ракеты – дозвуковая скорость 860- 900 км/ч.

Какие ракеты сложнее сбивать системам ПВО

По словам Александра Коваленко, баллистические и крылатые ракеты имеют свои плюсы и минусы, которые определяют тактику реагирования систем ПВО.

– Баллистическую ракету гораздо труднее перехватить не только из-за скорости, но и из-за траектории ее полета к цели, когда она совершает свою последнюю фазу полета, являющуюся свободным падением, – рассказал Коваленко.

Кроме большой скорости, баллистическая ракета на последнем отрезке траектории до цели находится в почти вертикальном свободном падении, поэтому оказывается в зоне видимости ПВО на очень короткое время. Чтобы сбить такую ракету, нужны специализированные комплексы противоракетной обороны с высоким быстродействием и ракеты, способные перехватывать ее по траектории пикирования.

– Если мы говорим о крылатой ракете, кажется, что у нее меньшая скорость, поэтому ее легче перехватить, но это не совсем так, потому что она может лететь на сверхнизких высотах, – пояснил эксперт.

Некоторые крылатые ракеты, пояснил Коваленко, могут лететь на высоте всего 30 метров над поверхностью земли. Поэтому средствам ПВО гораздо труднее их обнаружить и перехватить.

Какими ракетами Россия атакует Украину

На вооружении российской армии находится несколько видов крылатых и баллистических ракет, которые она регулярно запускает по украинским населенным пунктам. Чаще всего используются:

Искандер -К – низколетящие крылатые ракеты, дальность поражения цели — от 500 до 1500 км;

Искандер-М – баллистические ракеты, дальность действия — до 490 км;

Калибр – крылатые ракеты, чаще запускаются с морских носителей, дальность действия — от 50 до 2500 км, могут поражать наземные и морские цели;

Х-101/555 – крылатые ракеты воздушного базирования, дальность поражения цели — свыше 2000 км;

Х-22 Буря

Гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал, которые запускаются с истребителей МиГ-31К.

Баллистические ракеты KN-23, изготовленные в Северной Корее.

