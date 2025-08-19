Жгли трансформаторные будки и сливали разведданные: в Одессе будут судить агентов РФ

В Одессе будут судить двух агентов РФ, которых подозревают в государственной измене, диверсии, умышленном повреждении объекта критической инфраструктуры, а также незаконном обращении с оружием и взрывчатыми веществами.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Суд над агентами РФ в Одессе: что известно

По данным следствия, один из обвиняемых имел пророссийские взгляды.

Еще в 2022 году мужчина добровольно установил контакт с представителем спецслужб РФ.

Согласившись на сотрудничество, злоумышленник привлек к преступной деятельности еще и своего знакомого.

Переехав из Киева, вражеские агенты арендовали в Одессе две квартиры и обустроили там пункты наблюдения.

Они собирали разведывательные данные о воинских частях, инженерных укреплениях и вооружении подразделений Сил обороны в регионе, передавая фото- и видеоотчеты с нанесенными координатами.

Кроме этого, злоумышленники изготавливали зажигательные смеси и поджигали в регионе трансформаторные будки. Во время обысков правоохранители изъяли взрывоопасные вещества и другие доказательства подрывной деятельности.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: Одесская областная прокуратура

