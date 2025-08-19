Жгли трансформаторные будки и сливали разведданные: в Одессе будут судить агентов РФ
В Одессе будут судить двух агентов РФ, которых подозревают в государственной измене, диверсии, умышленном повреждении объекта критической инфраструктуры, а также незаконном обращении с оружием и взрывчатыми веществами.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Суд над агентами РФ в Одессе: что известно
По данным следствия, один из обвиняемых имел пророссийские взгляды.
Еще в 2022 году мужчина добровольно установил контакт с представителем спецслужб РФ.
Согласившись на сотрудничество, злоумышленник привлек к преступной деятельности еще и своего знакомого.
Переехав из Киева, вражеские агенты арендовали в Одессе две квартиры и обустроили там пункты наблюдения.
Они собирали разведывательные данные о воинских частях, инженерных укреплениях и вооружении подразделений Сил обороны в регионе, передавая фото- и видеоотчеты с нанесенными координатами.
Кроме этого, злоумышленники изготавливали зажигательные смеси и поджигали в регионе трансформаторные будки. Во время обысков правоохранители изъяли взрывоопасные вещества и другие доказательства подрывной деятельности.
Сейчас обвиняемые находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Фото: Одесская областная прокуратура