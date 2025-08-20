Пенсии-2025: что изменится с 1 сентября и будет ли повышение

В сентябре для украинских пенсионеров ничего не изменится — они продолжат получать свои выплаты. В то же время некоторым категориям пенсионеров нужно будет пройти идентификацию.

Факты ICTV узнавали, что изменится с 1 сентября и стоит ли ожидать повышения пенсий.

В Пенсионном фонде отметили, что по состоянию на 19 августа пенсионные выплаты профинансированы на 50,4 млрд грн.

Надбавки пенсионерам после 70 лет

В 2025 году надбавку к пенсии могут получить граждане старше 70 лет. С 70 лет предоставляется компенсационная выплата, если пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Размер надбавки к пенсии 2025:

70-74 года – доплата 300 грн;

75-79 лет – 456 грн;

80+ лет – 570 грн.

Выплаты начисляются автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

В Украине одинокие пенсионеры старше 80 лет, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе, могут получить доплату к пенсии.

Для оформления надбавки нужно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить справку от врачебно-консультационной комиссии, в которой указано, что пенсионеру необходим уход. Если документ выдан ранее и имеет отметку бессрочно, его могут принять.

Кроме медицинской справки нужно предоставить документ о составе семьи; подтверждение, что нет трудоспособных родственников и собственное заявление в Пенсионный фонд.

Пенсии с 1 сентября: кому нужно пройти идентификацию

Для продолжения выплаты пенсий и страховых выплат тем, кто временно проживает за границей или на оккупированных территориях, определены дополнительные требования. Одно из них – прохождение физической идентификации до 31 декабря каждого года. Это можно сделать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или с помощью видеосвязи.

Выплата пенсий украинцам, которые живут на временно оккупированных территориях или выехали с таких территорий, производится при условии подтверждения информации о неполучении выплат от России.

Подать соответствующее уведомление можно онлайн через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью Дія.Підпис.

Государственные выплаты на Дія.Картку

Кабинет Министров утвердил запуск Дія.Картки, на которую можно будет получать пенсии, помощь от международных организаций, выплаты для ВПЛ (внутренних переселенцев), а также по программам єМалятко и Пакунок школяра.

Пенсии для военнослужащих

Отметим, что в июле на сайте Верховной Рады был зарегистрирован законопроект №13461, который предлагает включить в расчет пенсии вознаграждение, полученное во время военного положения. Сейчас документ находится на рассмотрении комитета Рады.

Если законопроект примут, то новые нормы будут действовать с 1 сентября 2025 года.

Напомним, что в госбюджете на 2025 год на социальную защиту украинцев предусмотрено 420,9 млрд грн. Из них расходы в Пенсионный фонд составят 236,9 млрд грн.

