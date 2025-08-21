Помощь малообеспеченным семьям с 1 сентября: расчет, условия и изменения

Помощь малообеспеченным семьям с 1 сентября будет расти, несмотря на то, что прожиточный минимум, который используется для расчета суммы начислений, в 2025 году такой же, как и в 2024 году.

Так, на обеспечение малообеспеченных семей будет влиять экспериментальный проект по предоставлению новой социальной помощи, внедренный с 1 июля 2025 года.

Как рассчитать и что нужно знать о помощи малообеспеченным семьям в сентябре 2025 года – в материале Фактов ICTV.

Как рассчитать сумму помощи малообеспеченным семьям: инструкция

Для того, чтобы понять, какую сумму может получить малообеспеченная семья от государства, нужно сначала узнать, кто именно попадает в эту категорию.

Отмечается, что речь идет о семьях, где совокупный доход не превышает уровень обеспечения прожиточного минимума.

Чтобы посчитать прожиточный минимум для своей семьи, нужно сложить прожиточные минимумы каждого члена семьи.

К примеру, если речь идет о семье, состоящей из отца, матери и трех детей в возрасте до трех, от трех до шести и от шести до 18 лет, тогда сумма прожиточного минимума согласно госбюджету-2025 получится следующая.

Прибавляем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (отец) к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц (мать). Далее – прибавляем прожиточные минимумы детей в зависимости от их возрастной категории (до шести лет и от шести до 18 лет).

Получается такой расчет:

3 028 грн + 3 028 грн + 2 563 грн + 2 563 грн + 3 196 грн = 14 378 грн.

Таким образом, малообеспеченной считается семья, чей совокупный доход меньше рассчитанной суммы. И помощь, на которую можно рассчитывать, – это разница между этой суммой и фактическим доходом семьи.

Напомним, что 1 января 2025 года вступил в силу Закон О государственном бюджете Украины на этот год. В нем предусмотрено повышение прожиточного минимума для оказания помощи малообеспеченным семьям на 5%.

Как отмечается в ст. 9 закона, прожиточный минимум в 2025 году в процентном соотношении к прожиточному минимуму населения составляет:

до 60% от прожиточного минимума – для трудоспособных лиц (увеличился с 1 665,4 грн до 1 816,8 грн);

до 145% от прожиточного минимума – для детей (до 6 лет – вырос с 3 588,2 грн до 3 716,35; с 6 до 18 лет – с 4 474,4 грн до 4 634,2 грн);

и 100% – для лиц, утративших трудоспособность, а также людей с инвалидностью.

Для поддержки малообеспеченных семей планировалось направить 19,7 млрд грн. По мнению Минсоцполитики, этих расходов хватит, чтобы обеспечить самые уязвимые малообеспеченные семьи.

Правила выплаты базовой социальной помощи изменились: как получить

Еще в июле 2025 года государство ввело экспериментальный проект для предоставления новой социальной помощи семьям с низкими доходами.

Целью этой помощи является дополнительная поддержка малообеспеченных семей, переживающих сложные жизненные обстоятельства.

По данным Минсоцполитики, одними из первых этой возможностью воспользовались малообеспеченные семьи, которые уже получили помощь от государства, одинокие матери и отцы, получающие помощь на детей, а также лица, получающие временную помощь на ребенка, поскольку другой из родителей не платит алименты.

Отмечалось, что получателям предлагают по 4500 грн ежемесячно одной суммой вместо нескольких отдельных выплат.

Заявление о намерении получить помощь можно подать через Дию или в управлении Пенсионного фонда.

В то же время сумма в 4500 грн является базовой и может изменяться в сторону увеличения. Такую систему создали для того, чтобы сократить очереди и гарантировать непрерывность поддержки.

Ожидается, что экспериментальный проект будет действовать до 1 июля 2027 года.

Недавно, 13 августа 2025 года, правительство внесло изменения в постановление, которыми уточнило порядок реализации экспериментального проекта.

Среди изменений – уточнение понятия семья: это лица, проживающие совместно, связанные бытом и имеющие взаимные права и обязанности. В то же время одинокий человек также считается семьей и имеет все права члена семьи, включая в себя возможность получить государственную помощь.

Для оформления базовой социальной помощи необходимо подать в Единую систему через интернет заявление о намерении получить эту выплату (через портал Дія) и заполнить заявление о назначении базовой соцпомощи (также через портал Дія).

Все данные, которые необходимо подать, формируются в приложении автоматически – необходимо лишь заполнить специальную форму с контактными данными на каждого члена семьи, который хочет получать помощь.

Далее уполномоченный представитель семьи и все ее совершеннолетние члены в течение 72 часов после получения уведомления о предстоящем ориентировочном размере базовой соцпомощи должны согласиться с ним.

Для этого в приложении Дія будет использоваться электронная Дія.Підпис или КЭП (квалифицированная электронная подпись) уполномоченного представителя семьи и каждого из совершеннолетних членов.

Если лица согласятся на эту выплату, им предложат отказаться от тех видов госпомощи, которые предоставлялись ранее – вся эта информация будет видна в приложении.

Выплата базовой социальной помощи будет осуществляться равными частями (с округлением до ближайшего целого числа, большего расчетного) на каждого совершеннолетнего члена этой семьи.

В то же время уже с 1 октября 2025 года оформить базовую социальную помощь смогут все категории людей, соответствующие критериям Порядка – имеющие соответствующее материальное и социальное положение и нуждающиеся в государственной поддержке.

Таким образом, летом 2025 года системой воспользовались только те, кто уже имел социальные выплаты, тогда как осенью 2025 года подать заявку на помощь смогут все остальные желающие.

Для прекращения выплат помощи необходимо подать соответствующее заявление, иначе она исчезнет автоматически, если в семье изменилось количество дохода, состав – кто-то родился или умер.

Помощь назначается на шесть месяцев с возможностью автоматического продления на два года.

Более подробную информацию о том, как получить помощь малообеспеченной семье, можно прочитать в материале Фактов ICTV.

