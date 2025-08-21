Больше всего – в Киеве: в августе выросло количество больных Covid-19
В августе в Украине фиксируют рост количества больных коронавирусом. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Киеве. Общая заболеваемость в три раза ниже, чем в августе прошлого года.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Рост количества заболевших Covid-19
Как и в прошлом году, пик заболеваемости Covid-19 в Украине приходится на август. Однако в этом году количество случаев заболевания значительно меньше.
С начала августа 2025 года в электронной системе здравоохранения было зарегистрировано 8 714 больных коронавирусом. Из них 1 342 человека нуждались в лечении в стационарных отделениях больниц.
Для сравнения: в августе 2024 года за аналогичный период было подтверждено 26 451 случай COVID-19, а 3 191 пациент проходил лечение в стационарах.
Самые высокие показатели заболеваемости коронавирусом:
- Киев — 2 076 случаев,
- Киевская область — 726,
- Днепропетровская область — 1 469,
- Львовская область — 735.
Новые субварианты в Украине
В целом в Украине подтверждено наличие новых субвариантов коронавируса:
- 81 случай штамма Stratus (обнаружен в семи областях);
- 2 случая штамма Nimbus (по одному случаю в Винницкой и Одесской областях).
В Минздраве пояснили, что субварианты Nimbus (NB.1.8.1) и Stratus (XFG) в настоящее время распространены в мире. Оба являются мутациями штамма Омикрон.
Врачи отмечают, что SARS-CoV-2, как и вирус гриппа, постоянно меняется. Поэтому каждый сезон обновляют состав вакцин и подходы к профилактике.
Для субварианта Nimbus характерна острая боль в горле. Основным признаком Stratus является охриплость и хриплый голос.
Другие симптомы остаются типичными для коронавирусной инфекции: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря вкуса или обоняния.