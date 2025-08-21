Выплаты на детей в сентябре: суммы и что может измениться
С 1 сентября 2025 года большинство социальных выплат на детей, привязанных к прожиточному минимуму, остаются на прежнем уровне.
Социальные выплаты на детей с 1 сентября
Пособие по беременности и родам может вырасти в сентябре, если Верховная Рада во втором чтении согласует законопроект №13532. Он предусматривает увеличение единовременной выплаты женщинам после рождения ребенка до 50 тыс. грн. В настоящее время единовременная помощь составляет 10,3 тыс. грн, далее – по 860 грн в течение 36 месяцев (всего 41 280 грн).
К тому же, в случае согласования парламентом документа, заказать набор вещей для младенца можно будет еще до рождения — с 36-й недели беременности.
Также предусмотрены и изменения в ежемесячных выплатах. Беременные женщины без страхового стажа в течение всей беременности смогут получать по 7 тыс. грн. Отдельная помощь в таком же размере будет предоставляться родителю, бабушке, дедушке или опекуну, который ухаживает за ребенком до года.
Помощь матерям-одиночкам в сентябре:
- дети до 6 лет – 2563 грн;
- дети 6–18 лет – 3196 грн;
- студенты 18–23 лет (дневная форма) – 3028 грн.
Алименты:
- до 6 лет – от 2563 грн;
- от 6 до 18 лет – от 3 196 грн;
- от 18 до 23 лет (если ребенок учится) – 3028 грн.
Максимум – до 10 прожиточных минимумов:
- до 6 лет – 25 630 грн;
- 6–18 лет – 31 960 грн.
Выплаты опекунам:
- до 6 лет – 6 407,50 грн;
- 6–18 лет – 7990 грн.
Для детей с инвалидностью:
- до 6 лет – 8970,50 грн;
- 6–18 лет – 11 186 грн.
Другие выплаты:
- многодетные семьи – 2 100 грн на каждого ребенка;
- дети ВПЛ – 3 000 грн (без изменений).
Услуга “муниципальная няня” продолжит действовать в сентябре для следующих категорий детей:
- до 3 лет – дети ВПЛ;
- до 6 лет – нуждающиеся в дополнительном уходе;
- до 6 лет – если один из родителей имеет инвалидность I–II группы;
- до 6 лет – в регионах, где не работают детсады (части Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской обл.).
Возмещение не превышает 7100 грн/мес за одного ребенка.
Дополнительная помощь
Отдельно предусмотрена выплата 50 000 грн на каждого ребенка, который возвращается из депортации, принудительного перемещения или с оккупированных территорий. Она не влияет на другие социальные выплаты или субсидии.