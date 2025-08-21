Выплаты на детей в сентябре: суммы и что может измениться

С 1 сентября 2025 года большинство социальных выплат на детей, привязанных к прожиточному минимуму, остаются на прежнем уровне.

Социальные выплаты на детей с 1 сентября

Пособие по беременности и родам может вырасти в сентябре, если Верховная Рада во втором чтении согласует законопроект №13532. Он предусматривает увеличение единовременной выплаты женщинам после рождения ребенка до 50 тыс. грн. В настоящее время единовременная помощь составляет 10,3 тыс. грн, далее – по 860 грн в течение 36 месяцев (всего 41 280 грн).

К тому же, в случае согласования парламентом документа, заказать набор вещей для младенца можно будет еще до рождения — с 36-й недели беременности.

Также предусмотрены и изменения в ежемесячных выплатах. Беременные женщины без страхового стажа в течение всей беременности смогут получать по 7 тыс. грн. Отдельная помощь в таком же размере будет предоставляться родителю, бабушке, дедушке или опекуну, который ухаживает за ребенком до года.

Помощь матерям-одиночкам в сентябре:

дети до 6 лет – 2563 грн;

дети 6–18 лет – 3196 грн;

студенты 18–23 лет (дневная форма) – 3028 грн.

Алименты:

до 6 лет – от 2563 грн;

от 6 до 18 лет – от 3 196 грн;

от 18 до 23 лет (если ребенок учится) – 3028 грн.

Максимум – до 10 прожиточных минимумов:

до 6 лет – 25 630 грн;

6–18 лет – 31 960 грн.

Выплаты опекунам:

до 6 лет – 6 407,50 грн;

6–18 лет – 7990 грн.

Для детей с инвалидностью:

до 6 лет – 8970,50 грн;

6–18 лет – 11 186 грн.

Другие выплаты:

многодетные семьи – 2 100 грн на каждого ребенка;

дети ВПЛ – 3 000 грн (без изменений).

Услуга “муниципальная няня” продолжит действовать в сентябре для следующих категорий детей:

до 3 лет – дети ВПЛ;

до 6 лет – нуждающиеся в дополнительном уходе;

до 6 лет – если один из родителей имеет инвалидность I–II группы;

до 6 лет – в регионах, где не работают детсады (части Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской обл.).

Возмещение не превышает 7100 грн/мес за одного ребенка.

Дополнительная помощь

Отдельно предусмотрена выплата 50 000 грн на каждого ребенка, который возвращается из депортации, принудительного перемещения или с оккупированных территорий. Она не влияет на другие социальные выплаты или субсидии.

