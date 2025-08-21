Задержка поездов Укрзализныци после обстрела Житомирщины: о каких рейсах идет речь

В ночь на 21 августа 2025 года российские войска вновь атаковали украинские города и объекты критической инфраструктуры.

В результате обстрелов в Житомирской области была повреждена контактная сеть железной дороги, что привело к задержке движения ряда поездов.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Ночная атака на Житомирскую область сегодня: последствия

Ночью 21 августа Житомирская область снова подверглась вражеской атаке. Один из ударов повредил контактную сеть Укрзализныци.

Из-за этого ряд поездов сегодня следует с задержками более часа. В частности, это касается рейсов:

№43/44 Ивано-Франковск – Черкассы;

№49/50 Трускавец – Киев;

№7/8 Черновцы – Киев;

№149/150 Ивано-Франковск – Киев;

№51/52 Перемышль – Киев (в обоих направлениях);

№227/228 Ивано-Франковск – Краматорск;

№93/94 Харьков – Хелм;

№29/30 Ужгород – Киев.

Сейчас восстановительные работы закончены, специалисты работают над тем, чтобы максимально сократить время опоздания.

Пассажиров просят планировать поездки с учетом этих изменений.

Узнать обо всех задержках поездов УЗ и следить за актуальным расписанием движения можно на официальном сайте компании.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 275- е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Укрзализныця

