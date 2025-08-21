Укр Рус
Ирина Гамалий, редактор сайта
3 мин.

Школьные обеды станут бесплатными для всех учеников в 2026 году — Свириденко

Юлія Свириденко
Фото: Офис президента

Глава правительства Юлия Свириденко заявила, что с 2026 года все школьники с 1 по 11 классы будут получать бесплатное питание в школах. Кабмин ищет необходимое финансирование для реализации этой инициативы.

Об этом Свириденко сообщила во время образовательной конференции Серпнева-2025.

Бесплатное питание для школьников: что известно

По словам премьера, ответственность за реализацию программы возложена на министра образования и министра финансов.

 — Нам нужно не только предусмотреть финансы, но и инфраструктурную готовность городов к тому, чтобы обеспечивать детей с 1 по 11 класс качественным питанием по всей территории Украины, — сказала Свириденко.

Она также сообщила о возможном повышении заработной платы для учителей в 2026 году.

— Это приоритет номер один. Это сложный вызов, но мы это обсуждаем с министром финансов и министром образования и науки, а также ищем совместные наработки. Надеюсь, что в следующем году мы увидим положительные изменения в этом направлении, — отметила премьер.

Напомним, 20 августа Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет.

Согласно решению, 4,6 млрд грн будет направлено на организацию питания для учеников начальной школы во всех областях Украины, а также для школьников с 5 по 11 классы на прифронтовых территориях.

КабминОбразование в УкраинеШколиЮлія Свириденко
