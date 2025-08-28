Приближение 1 сентября в Украине традиционно вызывает беспокойство родителей и учеников по поводу организации учебного процесса. В этом году, учитывая продолжающееся военное положение, вопрос безопасности приобретает особую важность.

Что нужно брать с собой в школу во время военного положения, читайте в нашем материале.

Что нужно брать ученикам с собой в школу во время войны

Патрульная полиция напоминает, что во время учебы в школе, особенно если ребенок посещает занятия офлайн, необходимо быть готовым к спуску в укрытие или эвакуации в случае сигнала тревоги. Ответственным родителям стоит заранее подготовить рюкзак, который ребенок сможет быстро взять с собой.

Сейчас смотрят

Что нужно брать ученикам с собой в школу во время военного положения:

В рюкзаке рекомендуется иметь бутылку чистой воды, питательные батончики или снеки для перекуса, а также записку от родителей с ФИО ребенка и контактами семьи, включая телефоны и адреса.

По возможности желательно положить мобильный телефон с зарядным устройством и павербанком, а также индивидуальный набор необходимых лекарств на несколько дней.

Не менее важны комплект сменного белья и одежды, а также любимая игрушка или вещь, которая успокаивает ребенка в стрессовых ситуациях.

Все остальное — еда, вода, средства гигиены, одеяла, фонарики, универсальная аптечка — должно обеспечиваться самим учебным заведением. Родителям стоит предварительно обсудить это с администрацией школы и уточнить, что можно оставлять в классе или специально отведенном месте.

Важно также не перегружать рюкзак, чтобы ребенок мог легко и быстро его носить, не испытывая дискомфорта.

Каждый день давать ребенку огромную кучу вещей в рюкзаке невозможно. Кроме предметов первой необходимости, в портфелях часто находится немало книг и тетрадей.

Поэтому лучше договориться с классным руководителем или администрацией школы, чтобы они обеспечили место для хранения тревожных рюкзаков детей. Таким образом, детям не придется носить их каждый день с собой в школу.

Источник : Патрульная полиция

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.