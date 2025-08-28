Взрывы в Славянске прогремели ночью 28 августа, когда враг атаковал город Искандерами.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.

Взрывы в Славянске 28 августа: что известно

Два мощных взрыва в Славянске прогремели около 03:00.

Первый удар пришелся по улице Шевченко, в летнюю площадку ресторана отеля Украина.

Второй удар зафиксирован по переулку Андреевскому.

В результате российской атаки повреждены и разрушены 35 многоэтажных домов, два частных дома, шесть автомобилей, учебное заведение и восемь инфраструктурных объектов.

На данный момент известно о четырех раненых.

Продолжается ликвидация последствий российского удара по Славянску.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 282-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

