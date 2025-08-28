Взрывы в Славянске: Россия атаковала город Искандерами, четверо раненых
Взрывы в Славянске прогремели ночью 28 августа, когда враг атаковал город Искандерами.
Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.
Взрывы в Славянске 28 августа: что известно
Два мощных взрыва в Славянске прогремели около 03:00.
Первый удар пришелся по улице Шевченко, в летнюю площадку ресторана отеля Украина.
Второй удар зафиксирован по переулку Андреевскому.
В результате российской атаки повреждены и разрушены 35 многоэтажных домов, два частных дома, шесть автомобилей, учебное заведение и восемь инфраструктурных объектов.
На данный момент известно о четырех раненых.
Продолжается ликвидация последствий российского удара по Славянску.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 282-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.