Правительство приняло решение о порядке проведения массовых мероприятий, которые могут проводиться исключительно по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности.

Эту информацию подтвердил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.

Калашник о массовых мероприятиях

— Сегодня вынужден жестко отреагировать на ситуацию, сложившуюся в одном из жилых комплексов Софиевской Борщаговки. В социальных сетях и Telegram-каналах распространялось видео, где проходит громкий концерт с привлечением большого количества людей, — отметил Калашник.

Он сообщил, что на этой неделе провел очередное заседание Совета обороны Киевской области, где в присутствии руководителей силовых структур, глав районов и общин довел решение правительства о порядке проведения массовых мероприятий.

По его словам, все мероприятия могут проводиться исключительно по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности.

— Мероприятие, которое сегодня организовали в Софиевской Борщаговке, не имело такого согласования. Поэтому сразу обратился в полицию для соответствующего реагирования… В настоящее время это действо остановлено, люди разошлись, — подчеркнул руководитель Киевской ОВА.

По его мнению, особенно возмутительным является тот факт, что эти дни в Киеве и области являются днями траура по жертвам жестокой вражеской атаки. Он убежден, что подобные праздничные мероприятия недопустимы, когда украинцы склоняют головы в скорби.

Калашник добавил, что административные материалы по статье 185-1 КУоАП составлены на организатора мероприятия и главу Борщаговского поселкового совета.

Кабмин обязал согласовывать массовые мероприятия с военными

Недавно СМИ опубликовали документ, которым Кабинет министров обязал массовые и торжественные мероприятия в областях согласовывать с военным руководством, а в Киеве — с Генеральным штабом ВСУ.

— С учетом требований статьи закона Украины О правовом режиме военного положения прошу в случае планирования проведения массовых (торжественных) мероприятий обеспечить обязательное согласование с военными командованиями в зоне их ответственности, а в Киеве — с Генеральным штабом ВСУ, — цитируют документ журналисты.

Как утверждается, соответствующее поручение министрам, руководителям центральных органов исполнительной власти, начальникам областных, Киевской городской военных администраций дала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

