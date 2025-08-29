Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Обновлено актуальную карту бомбоубежищ или укрытий Киева, куда можно спрятаться во время воздушной тревоги. Подземные убежища расположены по всей территории Киева.
Карта укрытий Киев
По данным интерактивной карты укрытий в Киеве, некоторые из них расположены в подвалах, подземных переходах или паркингах, а также на всех станциях Киевского метрополитена.
Все эти укрытия помогут украинцам спрятаться в случае ракетных ударов или обстрелов российской армии.
Согласно интерактивной карте укрытий в Киеве, больше всего подземных убежищ расположено в Голосеевском, Печерском, Оболонском и Днепровском районах.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1185-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.