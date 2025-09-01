Кто может получить статус ребенок войны 2025: перечень категорий
Статус ребенка войны в 2025 году может получить несовершеннолетнее лицо, пострадавшее в результате военных действий и вооруженных конфликтов.
Порядок предоставления такого статуса регулируется постановлением Кабмина № 268 от 5 апреля 2017 года.
1 сентября 2025 года Кабинет министров внес изменения в порядок предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.
Перечень оснований для получения статуса расширен. Теперь в него входят:
- ранение, контузия или увечье;
- физическое, сексуальное или психологическое насилие;
- похищение, незаконное удержание или пребывание в плену;
- депортация или принудительное перемещение;
- привлечение к военным формированиям;
- гибель или исчезновение одного или обоих родителей;
- лишение родительской опеки в результате военных действий или вооруженных конфликтов.
Последствиями военных действий и вооруженных конфликтов для ребенка могут быть одно, несколько или все обстоятельства. При этом при предоставлении ребенку статуса заявителем определяется обстоятельство, которое имело наибольшее негативное влияние на здоровье и развитие ребенка.
Кто предоставляет статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженного конфликта
Ранее решение о предоставлении статуса принимали исключительно органы опеки по месту жительства ребенка.
Теперь его можно оформить также по месту обращения или обнаружения – в том числе через местные органы власти и самоуправления.
Лица, уполномоченные подавать документы для оформления статуса
- законный представитель ребенка:
- сам ребенок (с 14 лет);
- представитель органа опеки и попечительства (в случае, если ребенок перемещается без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих);
- родственники ребенка (бабушка, дед, прабабушка, прадед, тетя, дядя, совершеннолетние брат или сестра, отчим, мачеха).
Перечень документов, которые подаются для оформления статуса
В службу по делам детей подается заявление о предоставлении статуса, согласие на обработку персональных данных и копии следующих документов:
- свидетельства о рождении ребенка или другого документа, удостоверяющего личность ребенка;
- документа, удостоверяющего личность заявителя;
- документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка (если ребенок постоянно проживает или находится в учреждении здравоохранения, учебном заведении или другом детском учреждении — документ, подтверждающий факт пребывания ребенка в таком учреждении) или родственные отношения между ребенком и заявителем;
- справки о постановке ребенка на учет как внутренне перемещенного лица (при наличии);
- паспорта гражданина Украины, изготовленного в форме книжечки (при наличии);
- паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу в форме е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу (при наличии);
- выписки из реестра территориальной общины (при наличии).
В 2025 году перечень необходимых документов расширен – это могут быть медицинские справки, заключения экспертиз, выписки из ЕРДР, судебные решения, документы о смерти или исчезновении родителей, подтверждение факта опеки, справки социальных служб и т.д.
Сколько ожидать решения
Срок рассмотрения решения о предоставлении или отказе в предоставлении статуса — 30 календарных дней. В случае отрицательного ответа решение можно обжаловать в суде.
Подать заявление можно через систему Дети. Органы опеки будут получать необходимые сведения из государственных реестров автоматически.