Установила взрывчатку в лесополосе: арестована женщина, совершившая теракт в Измаиле
В Одесской области арестована 28-летняя женщина, причастная к террористическому акту в Измаиле. В результате взрыва ранен 23-летний мужчина.
Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.
Теракт в Измаиле: что известно
Следствие установило, что 1 сентября 2025 года женщина установила и активировала взрывное устройство в лесополосе Измаила.
В результате взрыва пострадал 23-летний местный житель, который получил многочисленные осколочные ранения и был госпитализирован.
Благодаря слаженным действиям правоохранителей женщина была оперативно задержана и ей было сообщено о подозрении согласно ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
По ходатайству Измаильской окружной прокуратуры подозреваемая находится под стражей без права на залог.
В настоящее время следственные действия направлены на установление всех обстоятельств преступления и возможных соучастников.
Комплексные меры проводят прокуроры совместно с сотрудниками территориального подразделения полиции и Службы безопасности Украины в Одесской области.
Фото: Одесская областная прокуратура