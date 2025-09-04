В Одесской области арестована 28-летняя женщина, причастная к террористическому акту в Измаиле. В результате взрыва ранен 23-летний мужчина.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

Теракт в Измаиле: что известно

Следствие установило, что 1 сентября 2025 года женщина установила и активировала взрывное устройство в лесополосе Измаила.

Сейчас смотрят

В результате взрыва пострадал 23-летний местный житель, который получил многочисленные осколочные ранения и был госпитализирован.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей женщина была оперативно задержана и ей было сообщено о подозрении согласно ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству Измаильской окружной прокуратуры подозреваемая находится под стражей без права на залог.

В настоящее время следственные действия направлены на установление всех обстоятельств преступления и возможных соучастников.

Комплексные меры проводят прокуроры совместно с сотрудниками территориального подразделения полиции и Службы безопасности Украины в Одесской области.

Фото: Одесская областная прокуратура

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.