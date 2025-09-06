В результате обстрела железнодорожной инфраструктуры Донецкой области в Славянске задерживаются поезда.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Задержка поездов в Славянске

Так, в результате обстрела произошло обесточивание участка перед Славянском, поэтому задерживаются как пригородные, так и поезда дальнего следования.

В настоящее время железнодорожники осматривают места повреждения и оценивают сроки восстановления.

— Для ближайших рейсов краматорского направления возможно использование резервных тепловозов и автобусов на отдельных участках, — подчеркнули в Укрзализныце.

Как сообщили в Славянской городской военной администрации, около 00:10 вражеский БПЛА Герань-2 ударил по промзоне в районе улицы Свобода. К счастью, без пострадавших.

Начиная с 06:40 в Славянске произошел массированный обстрел, прогремело пять взрывов. Места попаданий пока уточняются. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что 3 сентября в результате российского обстрела железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области произошли масштабные задержки поездов по всей Украине. Повреждения привели к сбоям в работе 22 составов на важнейших направлениях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 291-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Укрзализныця

