Дія запускает медицинские уведомления: как работает новый сервис
Уведомления об электронных рецептах, направлениях от врача и плане лечения отныне будут поступать через приложение Дія.
Информирование пациентов внедряется в сотрудничестве с Минздравом, Минцифры и НСЗУ.
Дія и медицинские уведомления: что известно
Министерство здравоохранения Украины совместно с НСЗУ и Минцифры разработали новый канал информирования — push-уведомления через портал Дія.
— Нововведение обеспечит более надежную доставку уведомлений пациенту, уменьшит количество сбоев, связанных с нестабильностью мобильной связи, и сократит расходы на информирование, — говорится пишет Минздрав.
Чтобы получить уведомление, нужно зарегистрироваться на портале Дія и иметь в телефоне соответствующее приложение.
Как только врач создаст электронный рецепт или направление — push-уведомление автоматически поступит на портал Дія.
Если доставка неудачна, уведомление будет в Viber, в случае отсутствия мессенджера, как и раньше, пользователь получит SMS.
Первоочередными будут уведомления о плане лечения, электронном направлении, электронном рецепте с номером и кодом погашения или сообщение о его отмене.
Благодаря этому важные медицинские документы всегда будут с пациентом.
Портал Дія продолжит работу над усовершенствованием функционала, чтобы государственные и медицинские услуги были более доступными для граждан Украины.
В будущем перечень медицинских уведомлений будет расширен.