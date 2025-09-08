Уведомления об электронных рецептах, направлениях от врача и плане лечения отныне будут поступать через приложение Дія.

Информирование пациентов внедряется в сотрудничестве с Минздравом, Минцифры и НСЗУ.

Дія и медицинские уведомления: что известно

Министерство здравоохранения Украины совместно с НСЗУ и Минцифры разработали новый канал информирования — push-уведомления через портал Дія.

— Нововведение обеспечит более надежную доставку уведомлений пациенту, уменьшит количество сбоев, связанных с нестабильностью мобильной связи, и сократит расходы на информирование, — говорится пишет Минздрав.

Чтобы получить уведомление, нужно зарегистрироваться на портале Дія и иметь в телефоне соответствующее приложение.

Как только врач создаст электронный рецепт или направление — push-уведомление автоматически поступит на портал Дія.

Если доставка неудачна, уведомление будет в Viber, в случае отсутствия мессенджера, как и раньше, пользователь получит SMS.

Первоочередными будут уведомления о плане лечения, электронном направлении, электронном рецепте с номером и кодом погашения или сообщение о его отмене.

Благодаря этому важные медицинские документы всегда будут с пациентом.

Портал Дія продолжит работу над усовершенствованием функционала, чтобы государственные и медицинские услуги были более доступными для граждан Украины.

В будущем перечень медицинских уведомлений будет расширен.

